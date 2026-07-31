Kiedy powiedzieć o ciąży bliskim i pracodawcy? Poznaj swoje prawa i uniknij presji

Jak podaje portal NHS 111 Wales, przyszłe mamy bardzo często czekają z ogłoszeniem ciąży do pierwszego badania USG

Czasopismo Psychology Today przypomina, że milczenie przez pierwsze tygodnie chroni rodziców przed bolesnym tłumaczeniem się znajomym w razie straty

Ostateczny czas na poinformowanie szefa o rosnącym brzuszku mija dokładnie piętnaście tygodni przed planowaną datą porodu

Kobieta szukająca zatrudnienia wcale nie musi wspominać o spodziewanym maluchu podczas rozmowy rekrutacyjnej

Wysłanie zwykłego maila do przełożonego pozwala łatwo zadbać o bezpieczne warunki w firmie nawet bez prawa do urlopu macierzyńskiego

Królowe Matki odc. 3- Dominika Serowska o presji wywieranej na matki.

Kiedy powiedzieć rodzinie o ciąży? Najlepszy czas na nowinę

Zobaczenie dwóch kresek na teście to ogromne emocje, przez co wielu rodziców zastanawia się, kiedy podzielić się tym szczęściem z bliskimi. Część mam chce od razu dzwonić do własnej mamy czy przyjaciółki, ale wiele kobiet woli poczekać do pierwszego badania USG, czyli do około 12 tygodnia ciąży. Jak możemy przeczytać na portalu NHS 111 Wales, warto po prostu dać sobie czas na poukładanie własnych myśli, zanim powiemy o wszystkim światu.

Zatrzymanie tej wiadomości dla siebie przez pierwsze tygodnie ma swoje ukryte plusy. Czasopismo Psychology Today zwraca uwagę, że takie opóźnienie chroni nas przed koniecznością tłumaczenia się przed znajomymi w razie niespodziewanej straty. To taki bezpieczny bufor, który pozwala przyszłym rodzicom na spokojnie oswoić się z nową sytuacją bez słuchania zewnętrznych komentarzy.

Presja na ogłoszenie ciąży. Jak radzić sobie z oczekiwaniami?

W dzisiejszych czasach media społecznościowe sprawiają, że ogłoszenie ciąży stało się niemal publicznym przedstawieniem, co rodzi sporą presję na stworzenie w sieci idealnego obrazka. Młodzi rodzice coraz częściej stawiają jednak na ochronę swoich emocji i wyraźne wyznaczanie granic, dlatego świadomie rezygnują z wielkich i hucznych ogłoszeń. Zdarza się, że najbliższa rodzina reaguje na takie opóźnienie w przekazaniu nowiny w sposób mieszany lub zupełnie nieoczekiwany, ale to wasze prawo do prywatności jest tu najważniejsze. Warto pamiętać, że dzielenie się taką informacją to decyzja pełna niewiadomych, a pozostanie w ciszy dla jednych jest tarczą ochronną, podczas gdy inni mogą czuć się z tym trochę nienaturalnie. Zawsze wybierajcie po prostu takie rozwiązanie, które daje wam najwięcej domowego spokoju.

Kiedy poinformować szefa o ciąży? Ważne zasady w pracy

Przekazanie dobrych wieści w miejscu pracy wiąże się z kilkoma prostymi krokami, o których z pewnością warto wiedzieć. Na portalu Acas czytamy, że obowiązują tu następujące zasady:

wcale nie musicie mówić szefowi o dziecku od razu po zrobieniu testu

ostateczny termin na przekazanie tej informacji to około 15 tygodni przed planowaną datą porodu

najlepiej zrobić to w formie pisemnej, na przykład wysyłając zwykłego maila do przełożonego

pracodawca ma bezwzględny obowiązek zachować waszą tajemnicę i nie może plotkować z resztą zespołu bez wyraźnej zgody

Nawet jeśli z jakiegoś powodu nie przysługuje wam urlop macierzyński, poinformowanie przełożonego jest bardzo dobrym pomysłem ze względów bezpieczeństwa. W ten sposób szef może odpowiednio zadbać o wasze codzienne warunki pracy na danym stanowisku.

Rozmowa kwalifikacyjna a ciąża. Czy mówić o tym na spotkaniu?

Zmiana pracy w czasie oczekiwania na dziecko to temat, który spędza sen z powiek wielu przyszłym mamom. Jeśli szukacie zatrudnienia i aplikujecie na nowe stanowisko, prawo stoi po waszej stronie i wcale nie nakazuje wam przyznawać się na rozmowie rekrutacyjnej do tego, że spodziewacie się malucha. Jeśli jednak same zdecydujecie się o tym wspomnieć, potencjalny pracodawca nie może was z tego powodu potraktować gorzej ani odrzucić waszej kandydatury. Gorsze traktowanie pracownicy w ciąży jest całkowicie zakazane przez prawo i każda z nas jest pod tym względem bardzo mocno chroniona. To wy same w pełni decydujecie, na jakim etapie rekrutacji czy wdrażania do nowej firmy chcecie podzielić się tą ważną informacją.

Źródła:

Acas – “Telling an employer” (Pregnancy at work)

NHS 111 Wales – Pregnancy Guide: “Finding out”

Psychology Today — “When to Announce Your Pregnancy: What the Research Says”

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