Robisz to w toalecie? Cierpi na tym twoja skóra i zdrowie

Po wyjściu z ubikacji działamy często jak zaprogramowane maszyny. Tymczasem brak uważności podczas podstawowych zabiegów sprzyja roznoszeniu patogenów , co bezpośrednio uderza w nasze zdrowie i wygląd cery.

, co bezpośrednio uderza w nasze zdrowie i wygląd cery. Nawet z pozoru niewinne rytuały higieniczne mogą okazać się groźną pułapką. Ryzyko kontaktu z drobnoustrojami wzrasta, gdy nieświadomie rozsiewamy je na skórze i innych powierzchniach.

Samo mycie rąk to często za mało. Niestety, wiele osób popełnia kluczowy błąd tuż po umyciu dłoni, co całkowicie rujnuje efekty higieny i pomaga mikroorganizmom przetrwać.

Wystarczy jedna drobna zmiana w nawykach. Przemyślenie kolejności działań w toalecie może skutecznie odciąć drogę groźnym bakteriom, poprawiając stan naszej skóry i ogólne zdrowie.

Rutyna potrafi być zgubna. Pozornie błaha niedbałość o higienę może skutkować tym, że szkodliwe drobnoustroje trafiają na nasze przedmioty i lądują prosto na twarzy. To idealna pożywka dla bakterii i prosta droga do uciążliwych podrażnień skóry.

Choć większość z nas pamięta o użyciu wody i mydła, to prawdziwy problem pojawia się później. Ludzie często zapominają o jednym istotnym szczególe po umyciu rąk, a wyeliminowanie tego błędu to kwestia naprawdę prostej zmiany przyzwyczajeń.

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Bakterie na smartfonie. Dlaczego to takie groźne?

Zdecydowanym liderem wśród złych nawyków jest chwytanie za telefon komórkowy przed dokładnym umyciem rąk i ich wysuszeniem. Smartfon, który towarzyszy nam przez cały dzień, bez przerwy ląduje blisko naszej twarzy. Przeniesienie bakterii z toalety na urządzenie sprawia, że zostają tam na długo i namnażają się bez opamiętania.

Z ekranu telefonu patogeny z łatwością wracają na dłonie i policzki, co jest głównym powodem powstawania wyprysków i problemów z cerą. Rozwiązanie jest proste – wystarczy dokładnie szorować ręce przez co najmniej 20 sekund, wytrzeć je do sucha i dopiero wtedy korzystać z telefonu. Niezwykle ważne jest też systematyczne dezynfekowanie samego smartfona przy pomocy odpowiednich preparatów do ekranów.

Taka kosmetyczna zmiana zachowania może skutecznie odciąć nam kontakt z niepożądanymi bakteriami. Zadbamy w ten sposób nie tylko o higienę, ale przede wszystkim o zdrowy wygląd naszej skóry. Czasami najprostsze modyfikacje w codziennych nawykach przynoszą nam najlepsze efekty.