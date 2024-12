Kiedy są ferie 2025? Które województwo rozpoczyna, a które jest ostatnie? Terminy ferii i propozycje wyjazdów

Ferie zimowe to czas, na który czekają zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. W 2025 roku kalendarz ferii został zaplanowany na późniejszy okres niż w poprzednich latach. Uczniowie z różnych województw rozpoczną zimową przerwę dopiero 20 stycznia, a ostatnie turnusy zakończą się 2 marca. Ministerstwo Edukacji tłumaczy, że dzięki temu harmonogramowi możliwe jest lepsze rozłożenie ruchu turystycznego w popularnych miejscowościach zimowych, takich jak Zakopane, Karpacz czy Szklarska Poręba.

Kiedy są ferie 2025? Które województwo rozpoczyna, a które jest ostatnie? Terminy ferii

20 stycznia - 2 lutego 2025 - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

27 stycznia - 9 lutego 2025 - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

3 lutego - 16 lutego 2025. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

17 lutego - 2 marca 2025. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Gdzie na ferie 2025 za granicą?

Ferie zimowe to doskonała okazja do aktywnego wypoczynku i spędzenia czasu z rodziną. W Polsce popularnymi kierunkami zimowego wypoczynku są góry, gdzie można korzystać z uroków zimy, takich jak narciarstwo, snowboard czy spacery po zaśnieżonych szlakach. Warto już teraz zaplanować wyjazd, aby cieszyć się wspólnymi chwilami i odkrywaniem zimowych atrakcji.

Turcja to doskonały kierunek na zimowy wypoczynek. Wiele biur podróży oferuje atrakcyjne pakiety all-inclusive, które obejmują przelot, zakwaterowanie i wyżywienie. Możesz cieszyć się ciepłym klimatem, zwiedzać zabytki i relaksować się w luksusowych kurortach. Egipt to kolejny popularny kierunek na zimowe wakacje. Dzięki ofertom last minute można znaleźć bardzo korzystne ceny. W Egipcie możesz zwiedzać starożytne piramidy, nurkować w Morzu Czerwonym i cieszyć się słońcem przez cały rok. Kolejnym kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę jest Tunezja. Kraj oferuje piękne plaże, zabytki i ciepły klimat przez cały rok. Warto zwrócić uwagę także na Grecję. Choć to kraj bardziej znany z letnich wakacji, oferuje również wiele atrakcji zimą. Wyspy takie jak Kreta czy Rodos są mniej zatłoczone, a ceny są znacznie niższe niż w sezonie letnim. To idealne miejsce na spokojny wypoczynek i zwiedzanie historycznych miejsc. Kolejny kierunek na liście to Hiszpania. Kraj, który oferuje wiele możliwości na zimowy wypoczynek. Możesz wybrać się na Costa del Sol, gdzie nawet zimą panuje łagodny klimat, lub zwiedzać miasta takie jak Barcelona czy Madryt. Wiele biur podróży oferuje atrakcyjne pakiety na zimowe wakacje. Na narty warto wybrać się do Bułgarii. Kurorty takie jak Bansko czy Borowec oferują doskonałe warunki narciarskie i przystępne ceny. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek z rodziną. Naszą ostatnią propozycją są Włochy. Kraj, który oferuje wiele możliwości na zimowy wypoczynek. Możesz wybrać się na narty w Dolomitach, zwiedzać historyczne miasta takie jak Rzym czy Florencja, lub relaksować się na wybrzeżu Amalfi.

