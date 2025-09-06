Kiedy wykopać mieczyki? Chwyć za łopatę w tym terminie i przechowuj zgodnie z zasadami

Mieczyki są wrażliwe na mróz, dlatego przed zimą należy wykopać ich bulwy i przechować w chłodnym miejscu, a wiosną ponownie zasadzić.

Najlepszy czas na wykopanie mieczyków to najpóźniej październik, przed pierwszymi przymrozkami, aby uniknąć chorób grzybowych.

Mieczyki najlepiej sadzić w maju lub czerwcu, w słoneczne lub lekko zacienione miejsce, w żyznej glebie, zachowując 15 cm odstępu między bulwami.

Mieczyki to kwiaty wieloletnie i jeśli dobrze o nie zadbamy przez zimę, pięknie zakwitną latem. Gladiole (inna nazwa mieczyków) nie lubią zimna, dlatego trzeba je wykopać z gruntu przed pierwszymi przymrozkami.

Kiedy wykopać mieczyki?

Nie ma konkretnej daty, która byłaby najlepsza na wykopanie mieczyków z gruntu, ale trzeba to zrobić przed pierwszymi przymrozkami. Dlatego, żeby nie ryzykować, najlepiej zrobić to najpóźniej w październiku. Wtedy nie będziemy także musieli obawiać się różnego rodzaju chorób grzybowych, które atakują bulwy pozostawione w glebie. Łodygi mieczyków obcinamy dopiero po wykopaniu kłączy. Cebul nie myjemy, jedynie delikatnie otrząsamy z ziemi, a następnie umieszczamy w suchym, ciepłym i zacienionym miejscu, aby obeschły. Następnie umieszczamy je w skrzynkach lub pudełkach z dostępem do powietrza i przechowujemy w ciemnym miejscu aż do wiosny.

Kiedy sadzimy mieczyki?

Wielu ogrodników z obawy przed przymrozkami sadzi mieczyki w maju, a nawet w czerwcu. Te majowe powinny zakwitnąć w lipcu. Kwiaty najlepiej sadzić w pogodny dzień. Mieczyki źle znoszą nadmiar wody, która prowadzi do rozwoju chorób grzybowych. Dlatego przed wsadzeniem cebulek, warto zamoczyć je na 15 minut w grzybobójczym preparacie. Następnie trzeba je odsączyć i odczekać aż wyschną. Dopiero wtedy można umieścić je w ziemi. Gladiole lubią słoneczne i lekko zacienione, osłonięte od wiatru miejsca. Najlepiej rosną w żyznej glebie. Duże bulwy sadzi się głęboko na około 15 cm. Najlepszą metodą jest wykopanie dołka o głębokości odpowiadającej trzykrotnej wysokości bulwy. Ważne też, by zachować piętnastocentymetrowy odstęp między kwiatami. Rośliny muszą mieć odpowiednio dużo miejsca, żeby w pełni się rozwinąć. Jeśli chcemy, by rabata z mieczykami wyglądała okazale, warto posadzić gladiole o różnym czasie kwitnienia. Wczesne odmiany kwitną po około 70 dniach od chwili posadzenia, średniowczesne po około 90 dniach, a późne dopiero po upływie 110 dni.

ZOBACZ TEŻ: Kiedy wsadzić hortensje do gruntu? Ogrodnik zdradził najlepszy moment w roku na sadzenie hortensji. Będą szybko rosły i obficie kwitły