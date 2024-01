Kiedy wypada Popielec 2024? Oto data końca karnawału. W tym roku Wielkanoc wypada wyjątkowo wcześnie

Kiedy wypada Popielec 2024? Oto data końca karnawału

Wielkanoc to święto ruchome, dlatego każdego roku w innym terminie rozpoczynamy Wielki Post oraz obchodzimy zarówno same święta, jak i Niedzielę Palmową czy Wielki Piątek. Środa Popielcowa w 2024 roku wypada w walentynki, czyli 14 lutego. Od tego dnia rozpoczynają się 40-dniowe przygotowania do Wielkanocy – rozpoczyna się Wielki Post. Oznacza to, że tegoroczny karnawał kończy się 13 lutego.

Kiedy jest tłusty czwartek 2024? W tym roku święto łasuchów wypada w pierwszej połowie lutego

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatki, czyli ostatni tydzień karnawału, który trwa do Środy Popielcowej. Data tej tradycji jest ruchoma i zależy od tego, kiedy obchodzimy Wielkanoc. W 2024 roku zgodnie z tradycją będziemy objadać się pączkami w czwartek 8 lutego. Głównym zwyczajem w tłusty czwartek jest oczywiście zajadanie się słodkościami. Ciekawy opis obchodów tego święta znajdziemy w książce Zygmunta Glogera „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni”. Autor opisuje ten dzień jako ten, kiedy można robić rzeczy, których nie wypadało robić w inne dni. Było to święto suto zakrapiane alkoholem, podczas którego spożywano nie tylko pączki, ale też „chrust, czyli faworki, chruścik, a u ludu reczuchy, pampuchy”. Oprócz tego w tłusty czwartek odbywały się pochody, mające przynieść uczestnikom szczęście i pomyślność. Podczas takiego marszu głośno grała muzyka, a na czele znajdowały się znane z obrzędów kolędniczych figury: kurka, turoń, koza, niedźwiedź, bocian, żuraw, konik. W województwie wielkopolskim do popularnych zwyczajów należała tak zwana pomyjka. Wierzono, że usługiwanie przy stole oraz gotowanie w tłusty czwartek zapewnia pomyślność i dobrobyt, oraz dobre zdrowie. Dlatego też podczas kolacji w tłusty czwartek wszyscy usługiwali sobie wzajemnie oraz pomagali pani domu w przygotowywaniu sutych dań. Większość zwyczajów związanych z tym świętem odeszła już w niepamięć, ale nadal w tłusty czwartek w całej Polsce spożywa się pączki i faworki. Jeśli jesteśmy przesądni, to według popularnej tradycji w tłusty czwartek powinniśmy zjeść chociaż jednego pączka, by zapewnić sobie szczęście na kolejny rok.

Niedziela Palmowa 2024. Kiedy wypada Wielkanoc i lany poniedziałek?

Wielkanoc katolicka wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Zważywszy na to, że astronomiczna wiosna rozpoczyna się 20 marca, a kalendarzowa 21, a marcowa pełnia wypada w poniedziałek, 25 dnia miesiąca, to Wielkanoc 2024 jest w tym roku 31 marca. Drugi dzień świąt, przez wielu nazywanym lanym poniedziałkiem wypada w tym roku 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. Fazy Księżyca wyznaczają także daty Tłustego Czwartku, Środy Popielcowej, Niedzieli Palmowej czy Bożego Ciała. Niedziela Palmowa w tym roku wypada 24 marca.

Wielkanoc 2024 prawosławna i katolicka. Różnice dat

Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc 2024? Odpowiedź na to pytanie jest związana z kalendarzem juliańskim, czyli słonecznym, którego używa cerkiew. Katolicka Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca. Stąd różnice w terminach obchodzonych świąt. W 2024 roku prawosławna Wielkanoc wypada 2 maja. Na wspólne świętowanie trzeba będzie poczekać do 2025 roku. Wtedy Wielkanoc prawosławna i katolicka wypadają w tym samym terminie – 20 kwietnia.

