Kobiety pod prysznicem nie powinny tego robić. Lekarka ostrzega przed poważnymi problemami zdrowotnymi. „Kobiety mają taką anatomię”

Kobiety pod prysznicem nie powinny tego robić. Lekarka ostrzega

Dr Jeffrey-Thomas z Uniwersytetu Florydy w Stanach Zjednoczonych od jakiegoś czasu prowadzi swój kanał na TikToku, gdzie dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą. Ostatnio poruszyła dość ważny dla kobiet temat - oddawanie moczu pod prysznicem. Zaapelowała do pań, aby pod żadnym pozorem tego nie robiły. Dlaczego? Lekarka zaznacza, ze sikanie pod prysznicem może przyczynić się do nietrzymania moczu. - Niestety, kobiety mają taką anatomię, że nie mogą sikać na stojąco. Ich dno miednicy nie będzie się wystarczająco rozluźniać, co sprawi, że pęcherz nie będzie do końca opróżniony - mówi w nagraniu na TikToku dr Jeffrey-Thomas.

Dlaczego kobiety nie powinny sikać pod prysznicem?

Lekarka podała jeszcze jeden ważny powód, dla którego oddawanie moczu podczas brania prysznica nie jest najlepszym pomysłem. Dr Jeffrey-Thomas zaznacza, że załatwianie się pod prysznicem bądź też w czasie, gdy leci z niego woda, może powodować, że nasz mózg powiąże ze sobą odgłos płynącej cieczy z oddawaniem moczu. - Jeśli sikasz pod prysznicem bądź też odkręcasz kran lub prysznic, a następnie siadasz na toalecie, aby oddać mocz, to tworzysz w mózgu skojarzenie między odgłosem płynącej wody a koniecznością sikania - dodaje. Lekarka argumentuje, że potem kobieta może mieć problem z utrzymaniem moczu podczas na przykład zmywania naczyń.