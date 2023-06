To najgorszy błąd popełniany przez kobiety podczas sikania. Fizjoterapeutka mówi o poważnych konsekwencjach zdrowotnych

W pościeli o takim kolorze śnią się same koszmary. To najgorsza z możliwych opcji. Organizm walczy o przetrwanie, a zła energia wpływa na jego sny

To najgorszy błąd popełniany przez kobiety podczas sikania

Oddawanie moczu to czysto fizjologiczna potrzeba, którą każdy z nas wykonuje kilka razy w ciągu doby. Jednak jak się okazuje nie każdy robi to prawidłowo i wiele osób popełnia poważny błąd. Chodzi tu głównie o kobiety. Fizjoterapeutka uroginekologiczna grzmi, aby panie natychmiast zaprzestały jednej niezdrowej praktyki podczas mikcji. Dr Alicia Jeffrey-Thomas podkreśla, że oddawanie moczu "na zapas" jest bardzo złym rozwiązaniem. Na swoim TikToku apeluje do kobiet, aby nie sikały, gdy nie czują potrzeby, gdyż może to skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi w przyszłości. - Z tej strony fizjoterapeutka mięśni dna miednicy. Pracuję z wieloma osobami z nadreaktywnym pęcherzem, wysiłkowym nietrzymaniem moczu, nietrzymaniem moczu z parcia. I oto dlaczego nie powinieneś iść siku "na wszelki wypadek" - wymieniła dr Alicia Jeffrey-Thomas w swoim filmiku na TikToku. Chodzi jej o parcie podczas mikcji, które z kolei osłabia mięśnie dna miednicy.

Fizjoterapeutka tłumaczy, kiedy powinno się robić siku

W swoim nagraniu fizjoterapeutka wyjaśniła, że potrzeba oddania moczu ma swoje "trzy poziomy". - Pierwszy to po prostu poziom świadomości, który mówi ci, że w pęcherzu zebrała się pewna ilość moczu. Drugi to ten, który każe ci zaplanować skorzystanie z toalety, a trzeci to rodzaj "przycisku paniki", który woła: "Zabierz mnie tam (do toalety - red.) natychmiast, zaraz się przepełnię - wyjaśniała dr Alicia Jeffrey-Thomas. Dodała również, że robiąc siku "na zapas" uczymy organizm tego, by wysyłał wspomniany sygnał "paniki" zbyt wcześnie i w efekcie znacznie częściej musimy biegać do toalety.

