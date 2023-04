Jak prawidłowo robić siku? Wiele kobiet popełnia błąd, który może je słono kosztować. Cenne wskazówki od fizjoterapeuty

Bratki na wiosnę 2023. Co zrobić, by kwitły jak szalone aż do lata? Jest jedna zasada, dzięki której pojawią się nowe pąki

Wiele kobiet nie potrafi prawidłowo sikać. Skutki mogą być opłakane

Oddawanie moczu, czyli inaczej mikcja jest jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka. Choć robimy to wiele razy na dobę, okazuje się, że nie każdy potrafi robić to prawidłowo. A w przypadku kobiet nieprawidłowe sikanie może poważnie odbić się na zdrowiu i powodować między innymi nietrzymanie moczu. Co więcej, może też prowadzić do problemów z oddawaniem moczu, czy rozwinięcia się pęcherza nadreaktywnego. Kluczowe jest nie tylko przyjęcie odpowiedniej pozycji podczas mikcji, ale również częstotliwość sikania. Przeciętnie człowiek oddaje mocz sześć lub siedem razy dziennie, jednak w normie mieści się od czterech do nawet dziesięciu razy. Oczywiście jest to uzależnione od człowieka i trybu życia, jaki prowadzi. Złe nawyki podczas sikania to przede wszystkim załatwianie potrzeby z uniesionymi pośladkami (czyli na tzw. "Małysza"), parcie podczas sikania, a nawet zbyt długie przesiadywanie na toalecie i sikanie na zapas.

Jak prawidłowo robić siku?

Fizjoterapeuci niejednokrotnie wyjaśniali, że odpowiednia pozycja podczas załatwiania swoich potrzeb w toalecie ma kluczowe znaczenie w kwestii kondycji mięśni dna miednicy. Przy częstych parciach może dojść do obniżenia narządów rodnych. Jak prawidłowo robić siku? Podczas oddawania moczu należy przyjąć wygodną pozycję. Powinna być ona wyprostowana, z rozstawionymi nogami. Stopy połóż płasko na podłodze i pochyl się delikatnie do przodu, opierając łokcie na kolanach.