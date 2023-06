Komary nie lubią tej rośliny. Posadź w ogrodzie lub na balkonie albo zrób bukiet z tych kwiatów. Możesz też stworzyć kadzidło na komary oraz preparat na kleszcze. Ludowa magia, która działa

Ta roślina posadzona w ogrodzie lub na balkonie odstrasza komary i meszki. Można z niej zrobić także preparat na kleszcze. W dodatku ochroni pozostałe rośliny przed szkodnikami. Wrotycz pospolity przez Słowian uważany był za atrybut Bogini śmierci i zimy, czyli Marzanny. W magii ludowej stosowano go do przywracania tego, co dobre. Do dziś wrotycz pospolity jest wykorzystywany w medycynie naturalnej.

Czego nie lubią komary? Wrotycz pospolity to skuteczny naturalny środek odstraszający komary i meszki

Wrotycz pospolity ze względu na swój intensywny zapach był często wykorzystywany w rytuałach pogrzebowych. Ziele włożone do trumny miało zabezpieczyć ciało zmarłego przed robakami. Roślina jest bogata w olejki eteryczne, których nie znoszą kleszcze, komary, mole, mrówki, mszyce i wiele innych szkodników. Jeśli chcemy pozbyć się z mieszkania moli, warto powiesić w szafie bawełniany woreczek z suszonym zielem wrotyczu. Z tej rośliny możemy przygotować także preparat, który ochroni nas przed kleszczami i komarami. W tym celu wystarczy napar - 3 łyżki rozdrobnionych suszonych kwiatów zalej dwiema szklankami wrzątku, przykryj i odstaw na pół godziny. Ostudzona herbatką posmaruj ciało. W taki sam sposób możesz ochronić przed kleszczami psa lub kota. Na rynku dostępne są także olejki z wrotyczu, które można rozrobić z wodą i zastosować w ten sam sposób. Suszony wrotycz sprawdzi się jako kadzidło, które odpędzi insekty. Bukiet z wrotyczu także sprawdzi się jako skuteczny starszak na owady.

Magia i medycyna ludowa. Wrotycz pospolity ma niesamowite właściwości

Wrotycz pospolity działa nie tylko jako środek na komary i kleszcze. Ta roślina od wieków jest stosowana w medycynie i ludowej magii. Jej nazwa pochodzi od używanego niegdyś słowa „wrot”, czyli „powrót”. Wrotycz należy do niezwykle wytrzymałych i mrozoodpornych roślin. Rośnie na łąkach, przy drogach, nieużytkach i na skrajach lasów. Kwitnie od lipca do września. Kwiaty są drobne i żółte, układające się w baldachy. Słowianie wierzyli, że to roślina, która sprawia, że coś wraca, dlatego stosowali ją, by przywrócić krowom mleko zabrane przez czarownice. Według ludowych wierzeń napar z wrotyczu oraz okadzanie tą rośliną miał zwrócić kobiecie dziewictwo. Zabezpieczał także dzieci przed nocnicami i zmorami, które miały nawiedzać je we śnie. Przypisywano mu również właściwości ochronne — mógł „zawrócić" burzę i gwałtowne ulewy. Nazwa łacińska tanacteum oraz grecka athantos dały wrotyczy dodatkowe znaczenie – rośliny nieśmiertelnej. Do dziś zarówno ziele, jak i kwiaty są wykorzystywane w medycynie naturalnej.

Wrotycz w ogrodzie. Dlaczego warto go sadzić?

Wrotycz pospolity warto zasadzić także w ogrodzie. Tam, gdzie rośnie, nie ma problemu z mszycami i innymi szkodnikami. Jednak jeśli nie chcemy sadzić rośliny, możemy zebrać kwiaty oraz ziele w innym miejscu i przygotować wywar. Takim preparatem można spryskać rośliny zaatakowane przez mszyce. Podobnie można zadziałać, kiedy w ogrodzie lub na tarasie pojawią się niechciane mrówki. Ścieżki i gniazda trzeba spryskać wyciągiem z wrotyczu.

Na co pomaga wrotycz? Właściwości lecznicze

Wrotycz pospolity od wieków był używany w medycynie ludowej. Leczono nim problemy żołądkowe, łagodzono bóle miesiączkowe i stosowano do oczyszczania organizmu. Do dziś używa się go w ziołolecznictwie i kosmetyce. Działa rozkurczowo, przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Przyspiesza gojenie się ran oraz poprawia kondycję włosów i skóry. Zanim zastosujemy preparaty z wrotyczu, warto skonsultować się z lekarzem i przestrzegać dawek zalecanych na opakowaniu. Wrotycz pospolity zawiera toksyczny tujon, który może nam zaszkodzić.

ZOBACZ TEŻ: Gdy wyrośnie przed domem, oznacza złą wróżbę. Ta roślina zawdzięcza nazwę słowiańskiej bogini i ma mnóstwo właściwości leczniczych oraz magicznych

Sonda Używasz domowych środków na komary i kleszcze? Tak, nie lubię chemicznych rzeczy Nie, lepiej działają środki ze sklepu Czasami