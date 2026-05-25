Koniec przyjaźni w szkole. Jak pomóc dziecku przejść przez żałobę po najlepszym koledze

Jak podaje strona Cleveland Clinic, żałoba po najlepszym koledze to naturalny proces przypominający utratę kogoś bliskiego z rodziny

Szczera rozmowa i zadawanie otwartych pytań to najprostsza metoda na wyciszenie silnych emocji u smutnego malucha

Według portalu Harvard Health Publishing zapisanie dziecka na zajęcia sportowe ułatwia szybkie budowanie nowych przyjaźni w szkole

Częste bóle brzucha i codzienne problemy ze snem to wyraźny sygnał do poszukania wsparcia u psychologa

Koniec przyjaźni w szkole. Dlaczego dziecko tak bardzo to przeżywa?

Kiedy twoje dziecko wraca ze szkoły i mówi ze łzami w oczach, że to koniec przyjaźni z najlepszym kolegą, serce pęka na pół. Dla nas dorosłych to czasem tylko zwykła szkolna sprzeczka, ale dla malucha to prawdziwy koniec świata. Taka utrata bliskiej relacji wywołuje u dziecka ogromny smutek i zagubienie, z którymi nie umie sobie samo poradzić.

Jak przeczytamy na stronie kliniki Cleveland Clinic, żałoba nie dotyczy tylko śmierci bliskich osób, ale pojawia się też przy utracie przyjaźni. Dziecko może przechodzić przez różne etapy, od zaprzeczenia i udawania, że nic się nie stało, po wielką złość i w końcu smutek. Warto pamiętać, że każdy maluch przeżywa to inaczej i te emocje wcale nie muszą pojawiać się po kolei.

Jak wspierać malucha po stracie kolegi? Zadawaj odpowiednie pytania

Kiedy dziecko cierpi po stracie kolegi, dobrym pomysłem jest po prostu bycie obok i mądra rozmowa bez oceniania. Zgodnie z informacjami od Johns Hopkins Medicine warto zadawać otwarte pytania, które zachęcą malucha do podzielenia się emocjami. Zamiast pytać, czy ma jakieś pytania o całą sytuację, lepiej zapytać wprost, jak się z tym wszystkim czuje i co jego zdaniem wydarzy się jutro w szkole. Możemy też na głos zauważyć zmianę w zachowaniu dziecka, mówiąc na przykład, że ostatnio mało je i że to do niego niepodobne. U młodszych dzieci świetnie sprawdza się wspólna zabawa i dopytywanie, co w danej chwili czują ich zabawki, co pozwala łatwiej wyrzucić z siebie trudne emocje.

Brak znajomych w klasie. Sposoby na budowanie nowej relacji

Z czasem maluch będzie gotowy na nowe znajomości, a my możemy mu w tym delikatnie pomóc, zaczynając od dawania dobrego przykładu w domu. Na stronie Harvard Health Publishing znajdziemy radę, by zapisywać dziecko na zajęcia sportowe lub kółka zainteresowań, które naprawdę lubi, bo tam najłatwiej o wspólne tematy do rozmów. Warto zaprosić innych rodziców i ich dzieci na luźne spotkanie, na przykład wspólne pieczenie ciastek lub wyjście do parku. Podczas takiej zabawy dobrze jest mieć oko na dzieci, ale nie wtrącać się za każdym razem, pozwalając im uczyć się dogadywania po swojemu. Najważniejsze to po prostu dużo z dzieckiem rozmawiać każdego dnia i słuchać uważnie tego, co ma nam do powiedzenia o nowych kolegach.

Kiedy smutek po koledze trwa za długo? Te sygnały powinny niepokoić

Czasami trudne emocje po rozstaniu z przyjacielem nie mijają, a zachowanie dziecka zaczyna utrudniać mu codzienne życie w domu i w szkole. Według amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (NIMH) kontakt z lekarzem warto rozważyć, gdy przez wiele tygodni zauważasz u dziecka następujące objawy:

częste bóle brzucha lub głowy , które nie mają jasnej przyczyny medycznej

, które nie mają jasnej przyczyny medycznej nagły spadek ocen i wyraźne problemy z nauką w szkole

niechęć do zabaw z innymi dziećmi i unikanie rówieśników

problemy ze snem, w tym częste koszmary lub duża senność w ciągu dnia

Jeśli takie sytuacje utrzymują się przez dłuższy czas, dobrym pomysłem może być wizyta u specjalisty. Czasem zwykła rozmowa z psychologiem pomaga dziecku poukładać sobie w głowie ten trudny czas i odzyskać radość z codziennej zabawy.

Źródła:

Cleveland Clinic — “Grief”

Johns Hopkins Medicine — “Information for Grieving Families”

Harvard Health Publishing — “Helping children make friends: What parents can do”

National Institute of Mental Health (NIMH) — Child and Adolescent Mental Health