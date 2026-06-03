Koniec z klasycznymi lodowkami! Teraz pora na to

To podejście odpowiada na codzienność, w której nic nie jest dane raz na zawsze. Zmienia się liczba domowników, rytm dnia i sposób robienia zakupów, a wraz z nimi także potrzeba elastycznego zarządzania przestrzenią w kuchni. Zaczynamy oczekiwać więc, że to sprzęt dopasuje się do nas, a nie odwrotnie.

Jakie są zalety lodówki z elastycznym układem chłodzenia?

Lodówko-zamrażarka Samsung Bespoke AI została zaprojektowana właśnie wokół tej zmienności. To system dwóch niezależnych jednostek – lodówki i zamrażarki – które mogą działać razem lub osobno, w zależności od tego, jak wygląda codzienne użytkowanie.

Klucz tkwi w zamrażarce, która nie ma jednej, stałej funkcji1. Może pracować w czterech trybach: jako zamrażarka, strefa delikatnego mrożenia, komora 0°C albo dodatkowa chłodziarka.

W praktyce oznacza to, że gdy w domu potrzebne jest więcej miejsca na świeże produkty, zamrażarka może stać się drugą lodówką2. Kiedy z kolei wzrasta zapotrzebowanie na przechowywanie mrożonek, wystarczy przywrócić funkcję zamrażania. Bez wymiany sprzętu, dodatkowych kosztów czy zmian w zabudowie kuchennej.

Jak Samsung Bespoke AI dopasowuje się do kuchni?

Ta elastyczność nie kończy się na wnętrzu urządzenia. Obie jednostki mają płaski front bez uchwytów, dzięki czemu naturalnie stapiają się z zabudową kuchenną i tworzą spójną całość.

Na co dzień wygodę zwiększa Funkcja Auto Open Door, która otwiera drzwi po lekkim dotknięciu3: wbudowany czujnik podświetla wnętrze i sygnalizuje otwarcie dźwiękiem. Urządzenia można dobierać osobno lub łączyć w zestaw i rozbudowywać konfigurację w miarę zmieniających się potrzeb, bez ingerencji w front zabudowy.

Jakie technologie oferuje Samsung Bespoke AI?

Za stabilność temperatury odpowiadają dwa niezależne mechanizmy. Funkcja AI Precise Cooling4 w aplikacji SmartThings5 analizuje schematy użytkowania i steruje rozmrażaniem, minimalizując wahania temperatury, pomagając żywności zachować smak, konsystencję i świeżość przez długi czas.

Drugim elementem jest Metal Cooling, czyli pełna metalowa powierzchnia tylnej ściany i drzwi, która magazynuje chłód i pomaga szybciej wrócić do optymalnej temperatury po każdym otwarciu. To rozwiązanie wspiera utrzymanie stabilnych warunków wewnątrz, nawet przy częstym korzystaniu z lodówki. W porównaniu do tradycyjnych modeli z częściowym metalowym panelem z tyłu, nowy model ma w pełni metalową powierzchnię zarówno na tylnej ścianie, jak i na drzwiach6.

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana

I właśnie w tym rytmie działają te produkty. Bo na początku jest jedno gospodarstwo: szybkie zakupy, proste posiłki, niewielkie potrzeby. Potem pojawia się wspólne mieszkanie – więcej gotowania, większe koszyki i inne tempo życia. A z czasem przychodzi kolejny etap: rodzina, stałe zapasy, mleko, gotowe porcje i zupełnie inny sposób organizacji przestrzeni w kuchni.