Kotter Autumn – mrucząca jesień w Empiku!

Produkty z tej serii sprawdzą się doskonale jako prezent na urodziny, imieniny, święta czy po prostu jako upominek „bez okazji”. Idealnie uprzyjemnią także jesienne wieczory z książką i kubkiem gorącej herbaty.

W ofercie Kotter Autumn znalazły się przytulne tekstylia – poduszki, koce, termofory i ogrzewacze. Na fanów jesiennych rytuałów czekają ceramiczne kubki i szklanki z kocim bohaterem, które umilą każdą kawę czy herbatę. Miłośników praktycznych gadżetów ucieszą kosmetyczki, lunchboxy i termosy z ilustracjami Kottera. Artystyczne dusze znajdą dla siebie notesy, piórniki, zakładki i długopisy, a osoby szukające drobnych upominków mogą sięgnąć po naklejki, przypinki, breloki czy kartki okolicznościowe. Całość dopełniają torby prezentowe z zabawnymi, kocimi hasłami.

i Autor: Empik/ Materiały prasowe

i Autor: Empik/ Materiały prasowe