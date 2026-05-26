Krajowy System e-Faktur (KSEF) – jak sprawnie wdrożyć nowe zasady e-fakturowania w firmie?

2026-05-26 8:11

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur zmienia sposób wystawiania i obiegu faktur w przedsiębiorstwach. Wdrożenie nowych zasad wymaga jednak odpowiedniego przygotowania firmy, aby w pełni móc wykorzystać możliwości, jakie daje KSeF.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur to centralny system prowadzony przez Ministerstwo Finansów, w którym rejestrowane są faktury ustrukturyzowane. Każda faktura przesłana do KSeF otrzymuje unikalny numer KSeF, który potwierdza jej rejestrację i prawidłowość danych. System umożliwia wystawianie, odbiór i weryfikację faktur w formacie elektronicznym XML, co ułatwia automatyczne przetwarzanie dokumentów w programach księgowych.

KSeF zwiększa także przejrzystość obiegu dokumentów. Wszystkie faktury są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia przygotowanie raportów i audytów. Przedsiębiorcy mogą więc szybciej reagować na ewentualne nieprawidłowości i lepiej planować przepływy finansowe. Dostęp do faktur ustrukturyzowanych w KSeF podnosi poziom bezpieczeństwa transakcji i zaufania w relacjach biznesowych.

Co nie trafi do KSeF?

Nie wszystkie dokumenty sprzedażowe muszą być przesyłane do Krajowego Systemu e-Faktur. System obsługuje wyłącznie faktury ustrukturyzowane – natomiast dokumenty takie jak faktury pro forma, paragony fiskalne czy niektóre faktury VAT RR nie są rejestrowane w KSeF. Warto też zainteresować się bliżej taką kwestią jak bilety parkingowe a KSeF. Są one najczęściej traktowane jako faktury uproszczone i stanowią dokument księgowy, jednak nie muszą być przesyłane do KSeF.

Dzięki tej selekcji przedsiębiorca może skupić się na fakturach, które rzeczywiście wymagają numeru KSeF. Upraszcza to zarządzanie dokumentacją i minimalizuje ryzyko pomyłek przy przesyłaniu danych do systemu. KSeF wspiera więc formalne rozliczenia VAT i obieg dokumentów B2B, pozostawiając dokumenty informacyjne i detaliczne w tradycyjnej formie.

KSeF, a faktury zagraniczne

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF dotyczy polskich przedsiębiorstw, które wystawiają faktury zarówno na rzecz kontrahentów z Polski, jak i z zagranicy. Zasada ta dotyczy jednak tylko transakcji dokonanych między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Nie trzeba więc wystawiać faktury zagranicznej w KSeF, jeśli dotyczy ona transakcji na rzecz osoby fizycznej.

Co ważne, zasada ta nie działa w drugą stronę. Oznacza to, że firmy zagraniczne, które wystawiają faktury na rzecz polskich podmiotów, nie muszą korzystać z KSeF. Faktury zagraniczne będą więc wystawiane i przesyłane tak jak do tej pory, w formie uzgodnionej indywidualnie z nabywcą – na przykład papierowej lub elektronicznej. Polscy przedsiębiorcy nie mają obowiązku wprowadzania takich faktur do KSeF.

Jak przygotować firmę do KSeF?

Przygotowanie firmy do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur należy rozpocząć od dokładnego przeanalizowania procesów fakturowania. Warto wybrać odpowiednie oprogramowanie księgowe, które umożliwia generowanie faktur ustrukturyzowanych w formacie XML lub skorzystać z dedykowanych usług, np. w ING Księgowość KSeF.

Ważne jest także uwierzytelnienie firmy w KSeF, gdyż wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy w systemie. Aby wysyłać faktury do KSeF, przedsiębiorca może wybrać metodę uwierzytelnienia dopasowaną do potrzeb swojej firmy – na przykład profil zaufany, podpis kwalifikowany czy też pieczęć kwalifikowana.

