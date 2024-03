Żonkile w doniczce to jedne z tych kwiatów, które zdobią nasze parapety wczesną wiosną. Choć posadzone w ziemi kwitną zazwyczaj w kwietniu, to cebulki w doniczkach mogą zakwitnąć nawet w styczniu. Jednak najczęściej dekorujemy nimi dom przy okazji świąt wielkanocnych. Jak dbać o żonkile w doniczkach, by długo kwitły?

Kroję i zalewam gorącą wodą, później podlewam kwiaty. Żonkile kwitną aż do Wielkanocy

Żonkil zakwita pod koniec marca i kwitnie do maja. Jednak jeśli myślimy o doniczkach, to możemy cieszyć się kwiatami nawet zimą. Trzeba jednak pamiętać, by kupować cebulki z ledwo wypuszczonymi listkami. Jeśli chcemy długo cieszyć się kwiatami żonkili w domu, musimy pamiętać o ustawieniu doniczki w stosunkowo chłodnym miejscu. Nie wolno zapominać także o podlewaniu. Gleba musi mieć stałą, umiarkowaną wilgotność. Raz na dwa tygodnie warto zasilić żonkile nawozem bogatym w potas. Świetnie sprawdzi się tutaj domowa odżywka z banana. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Gotowym preparatem można podlewać żonkile, ale także inne rośliny doniczkowe np. zamkiokulkasa.

Żonkil i narcyz to nie to samo. Oto różnice

Każdy żonkil jest narcyzem, ale każdy narcyz jest żonkilem. Żonkil to jedna z odmian narcyza. Narcyz składa się zazwyczaj sześciu białych lub żółtych płatków oraz przykoronka, który może mieć kolor: biały, żółty, pomarańczowy lub czerwony. Narcyzy przyśpieszają więdnięcie innych kwiatów, wydzielając lepki, szkodliwy dla innych roślin sok. Kwiaty są także toksyczne dla zwierząt. Żonkile (Narcissus jonquilla), mają dłuższą kwiatową łodygę niż inne pozostałe gatunki narcyzów, płatki są ostro zakończone, a przykoronek mierzy około 10 mm szerokości.

Żonkil. Kwiat symbol

Już w starożytności żonkile uważano za kwiaty symbolizujące nadzieję na nowe życie. W czasach chrześcijańskich te popularne żółte kwiaty zyskały symbol triumfu miłości i poświęcenia. Dziś, żonkil jest także symbolem szacunku i pamięci o wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim 19 kwietnia 1943 roku.

