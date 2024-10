Kroję w plastry i suszę 20 minut. Oto jak wysuszyć grzyby bez piekarnika i suszarki

Gotuję 100 g w wodzie i podlewam skrzydłokwiat co 15 dni. Rośnie jak na drożdżach i obficie kwitnie. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Suszenie grzybów na słońcu to jedna z najstarszych metod. Jednak wilgotna i deszczowa jesień nie sprzyja takiej konserwacji darów lasu. O wiele łatwiej będzie wysuszyć grzyby w specjalnej suszarce. Jednak to urządzenie, którym dysponuje niewiele osób. Alternatywą może być piekarnik albo mikrofala. Zwolennicy tej ostatniej metody podkreślają, że dzięki suszeniu grzybów w mikrofalówce oszczędzają mnóstwo czasu. Jak to zrobić?

Suszenie grzybów w mikrofali. Jaka temperatura będzie odpowiednia?

Jak wspomnieliśmy wyżej, suszenie grzybów w mikrofali jest doskonałą alternatywą dla suszenia grzybów na słońcu. Dzięki tej metodzie borowiki i podgrzybki zachowują niesamowity aromat, a my oszczędzamy czas. Choć najlepiej jest połączyć obie metody. Wtedy mamy pewność, że nasze zbiory są dobrze zabezpieczone przed pleśnią. Żeby wysuszyć grzyby w mikrofalówce, wystarczy włożyć je do urządzenia i podgrzewać z maksymalną mocą przez dwie minuty. Wtedy powinna odparować z nich woda. Po kilku minutach otwieramy drzwiczki mikrofali, chwilę czekamy i powtarzamy czynność (zmniejszamy moc do 100 w), aż grzyby będą wystarczająco suche. Zazwyczaj trwa to około 20 minut.

Jak przygotować grzyby do suszenia w mikrofalówce?

Bez względu na to, czy przy suszeniu grzybów zamierzamy zastosować metodę z wykorzystaniem mikrofali, czy innego sprzętu, nie powinniśmy ich wcześniej moczyć. Do ich oczyszczenia używamy szczoteczki i nożyka. Małe kapelusze można suszyć w całości, duże lepiej pokroić na mniejsze części. Pamiętaj też, że nie każde grzyby nadają się do suszenia. Np. maślaki lepiej zamarynować.

