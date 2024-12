Każdy jarmark ma swój niepowtarzalny urok. W Gnieźnie zamiast typowego bożonarodzeniowego kiermaszu odbywa się Królewski Festiwal Świąteczny, który zachęca do zakupów i kosztowania jedzenie, ale przede wszystkim do spotkania z bliskimi. Jarmark znajduje się gnieźnieńskim rynku, potrwa do 8 grudnia. Co w programie?

Królewskie Gniezno pełne świątecznej magii. Program jarmarku 2024 jest wypełniony atrakcjami. Nawet dorośli poczują się jak dzieci

Święta to czas radości i zabawy, dlatego na rynku działa lunapark, a od piątku do niedzieli po mieście kursować będzie świąteczna kolejka dla dzieci. Jest także tradycyjna skrzynka na listy do Gwiazdora. Nowością w tym roku jest igloo, w których pojawią się przedstawiciele gnieźnieńskich firm zajmujących się tworzeniem bombek, a także animatorzy z Biblioteki Publicznej i Pedagogicznej, Fantasmagorii oraz z MOK-u z przygotowanymi świątecznymi bajkami. Dla tych, którzy chcą spędzić czas bardziej aktywnie 6 grudnia ruszy „Rajd Renifera” – wszystkich cyklistów organizatorzy zachęcają do pojawienia się o 17.30 przed Starym Ratuszem, gdzie rozpocznie się przejazd. Na zewnątrz będzie już ciemno, w związku z tym wskazane jest ubranie kamizelki odblaskowej czy włączenie oświetlenia na rowerze. Także 6 grudnia, punktualnie o 17:00 wyruszy ze skrzyżowania ul. Chrobrego z Mieszka barwny i głośny korowód MOKołajów, prowadzony w tym roku przez grupę „Płomyczki”. Organizatorzy zachęcają, by wziąć ze sobą dzwonek i przebranie.

Ważne dla nas jest, by w miarę możliwości na gnieźnieńskim deptaku pojawiło się mnóstwo św. Mikołajów i Mikołajek. Dla najlepszego przebrania, jak co roku, przewidziane są nagrody – informują organizatorzy.

O 18:00 zaplanowano uroczyste odpalenie iluminacji na gnieźnieńskim rynku. Ponadto w zabytkowym autosanie codziennie odbywać się będą warsztaty rękodzielnicze, MOK zaprasza na przygotowanie się na święta z wykorzystaniem słoików, brokatu, a 6 grudnia na zdobienie pierników. W sobotę, 7 grudnia na uczestników czeka świąteczne Disco z DJ MAXem, w niedzielę, 8 grudnia kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca „Wiwaty”.

Jarmark Bożonarodzeniowy Gniezno 2024. Godziny otwarcia

Jak pisaliśmy wyżej, jarmark świąteczny w Gnieźnie odbywa się od 4 do 8 grudnia. Można go odwiedzać codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00. Oprócz wyżej wymienionych atrakcji na odwiedzających czeka 25 stoisk ze świątecznymi przysmakami oraz ozdobami.

ZOBACZ TEŻ: „Kevin sam w Nowym Jorku”, które miejsca istnieją naprawdę, a które powstały na potrzeby filmu? Sprawdź, gdzie kręcono kultowy film zanim kolejny raz obejrzysz go w telewizji