Krzysztof Miruć przedstawia wszechstronność płytek Senti Ceramica – zainspiruj się!

Sekretny składnik babuni sprawi, że faworki na tłusty czwartek będą jeszcze smaczniejsze. Zrób to, a ciasto na faworki będzie mięciutkie, mokre i pulchniutkie. Faworki na tłusty czwartek

Senti Ceramica i Krzysztof Miruć – wspólna misja w kreowaniu przestrzeni

To partnerstwo to nie tylko wymiana doświadczeń, ale także wspólna wizja piękna i użyteczności. Ich celem jest promowanie kreatywności, nowoczesnego designu oraz inspiracji naturą – wartości, które definiują ofertę Senti Ceramica.

„Jako architekt zwracam uwagę na takie aspekty jak wykonanie produktów, ich funkcjonalność i oczywiście design. Wiem, że dla Senti Ceramica te aspekty są również istotne. Doceniam fakt, że te płytki można stosować w różnych miejscach, zarówno na podłodze, jak i ścianie. Dzięki dużej ofercie wzorów, możemy je dopasować do wielu stylów wnętrzarskich i gustów klientów. Będą one tworzyć harmonijną całość z innymi elementami wyposażenia wnętrza” - mówi Krzysztof Miruć.

Inspiracja naturą w nowoczesnym wydaniu

Senti Ceramica od lat stawia na ponadczasowe wzornictwo inspirowane naturą. W portfolio marki znajdują się gresy, które wiernie odwzorowują takie materiały jak drewno, kamień, beton czy metal. Dzięki nowoczesnym technologiom, te materiały zachowują swój estetyczny charakter, jednocześnie stając się trwałym rozwiązaniem na lata.

Marka nieustannie rozwija swoją ofertę, aby sprostać oczekiwaniom klientów o różnych gustach i potrzebach. Marcin Kłos z Senti Ceramica, podkreśla adaptowalność produktów, które odnajdują się zarówno w minimalistycznych, jak i bardziej dekoracyjnych aranżacjach.

„W ofercie Senti Ceramica znajduje się obecnie kilkadziesiąt kolekcji imitujących kamień, drewno, beton czy metal, a ich liczba stale się powiększa. Są to płytki gresowe o wszechstronnym zastosowaniu, które można wykorzystać zarówno w łazienkach, kuchniach, salonach, jak i na korytarzach. Produkty te łączą w sobie inspiracje naturą doskonale odwzorowaną dzięki nowoczesnym technologiom produkcji, oferując klientom wysoką trwałość, estetykę oraz funkcjonalność.” – wyjaśnia Marcin Kłos, Senti Ceramica.

Ponadczasowy design i wysoka wytrzymałość to cechy, które szczególnie przyciągają uwagę klientów szukających produktów na lata. Jak zauważa Krzysztof Miruć, to właśnie uniwersalność i jakość decydują o wyjątkowości oferty marki.

„Dla mnie ponadczasowość to design, który przetrwa próbę czasu i który jest na tyle uniwersalny, że nie zaszkodzi mu zmiana dodatków i dekoracji. To także jakość, która pozwoli nam się cieszyć z produktów przez długie lata i sprawi, że przez cały ten okres będą one wyglądać dobrze” – podsumowuje architekt.

Funkcjonalność w zgodzie z pięknem

Płytki Senti Ceramica to doskonałe połączenie estetyki i praktyczności. Charakteryzują się odpornością na uszkodzenia oraz łatwością w utrzymaniu czystości, co czyni je idealnym rozwiązaniem do każdego rodzaju pomieszczeń – od łazienek, kuchni po przestrzenie dzienne. Dzięki uniwersalności wzorów, wyroby te mogą pełnić rolę zarówno tła, jak i głównego akcentu dekoracyjnego, w zależności od koncepcji projektu.

„W pracy architekta pierwszym wyznacznikiem jest klient i jego oczekiwania. Czy lepiej się odnajduje w jasnej, czy ciemnej przestrzeni? Czy w łazience chce się czuć jak w SPA, czy jak w ekskluzywnym hotelu? Potem jest pomysł! Od tego zaczyna się moja praca i to samo polecam osobom, które same wybierają elementy wyposażenia. W drugiej kolejności warto się zastanowić, jaką funkcję dekoracyjną mają spełniać płytki – czy mają być tylko tłem czy główną dekoracją aranżacji. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że w łazience znajdą się pozostałe elementy wyposażenia i całość powinna ze sobą współgrać” – radzi Krzysztof Miruć.

Senti Ceramica w Komfort

Produkty Senti Ceramica dostępne są wyłącznie w ofercie sklepów Komfort, gdzie klienci mogą znaleźć szeroki wybór gresów, ceramiki i mebli, które łączą nowoczesny design z niezrównaną funkcjonalnością. Dzięki różnorodnym kolekcjom, każda osoba, niezależnie od preferencji, będzie mogła stworzyć wnętrze, które nie tylko zachwyci stylem, ale będzie także komfortowe w codziennym użytkowaniu.

i Autor: materiały prasowe Senti Ceramica