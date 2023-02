Kupiła rasowego psa za 10 tys. zł. Była w szoku, gdy zobaczyła, co z niego wyrosło

Zabójcze dla plam sposoby na pranie. Do prania dodaj... popiół. Efekt przerośnie Twoje oczekiwania

Jak pisze portal wp.pl jedna z użytkowniczek TikToka podzieliła się z innymi swoją historią. Kobieta zdecydowała się na zakup psa, który miał być miniaturką yorka. Co ważne w tej historii, jak często bywa w przypadku zwierząt rasowych, owa panie zapłaciła za szczeniaka niemałą fortunę. Pies kosztował bowiem aż 2 tys. dol., czyli w przeliczeniu około 10 tys. złotych. Jak się okazało, pies, który miał być miniaturką, wcale nią nie był. - Wydałam prawie dwa tys. dolarów za yorka teacup 'czystej krwi' tylko po to, aby zamienił się w... - napisała pod swoim wideo na TikToku. Piesek, którego adoptowała kobieta jest większy niż klasyczna miniaturka oraz, jak podaje wp.pl, najprawdopodobniej jest mieszańcem. Wideo tiktokerki spotkało się z dużym odzewem, a wiele osób zwróciło uwagę, że jest to często proceder wśród nieuczciwych hodowców zwierząt.

Pamiętaj, że gdy decydujesz się na kupno rasowego zwierzaka, zawsze sprawdź hodowlę, którą wybierasz. Przez adopcją warto również sprawdzić, jak wyglądają rodzice psa lub kota. W ten sposób unikniesz przykrej niespodzianki, gdy zwierzę podrośnie.

