Kupuję proszek za 3 zł i sypię go w ogrodzie. Całkowicie wyeliminowałam mrówki ze swojej działki. Jak się pozbyć mrówek sposobem działkowca?

To sekretny składnik ogórków małosolnych mojej babci. Ogórki znikają ze słoika w tempie ekspresowym. Chrupiące i soczyste w środku

To już ostatni dzwonek! Przygotuj pokój ucznia na nowy rok szkolny!

Druga fala ćmy bukszpanowej nadejdzie we wrześniu! Skuteczny oprysk w 3 dni zabija uporczywe robaki. Opryskaj nim rośliny, a pozbędziesz się ćmy bukszpanowej

Dodaję kilka kropel tego soku do wody i podlewam nim storczyka. Liście odzyskują blask i wigor. Storczyk prezentuje się okazale przez cały rok

„Niedoskonałe” arbuzy trafiły na Ryneczek Lidla – najważniejsze jest to, co ma się w środku

Czy mrówki są pożyteczne?

Mrówki to wszędobylskie stworzonka, które żyją na całym świecie, poza Antarktydą. Pełnie ważne funkcje w ekosystemie i nie można ich całkowicie wyeliminować. W Polsce żyje około 100 gatunków mrówek. Najczęściej zamieszkują mrowiska, szczeliny, wnętrza drzew oraz jamy w ziemi. Duże, leśnie schroniska są pod ochroną i nie należy ich niszczyć. Mrówki robią wiele dobrego. Spulchniają glebę, dostarczają jej wiele cennych składników odżywczych oraz przenoszą nasiona po całych połaciach lasu. W ogrodzie sytuacja wygląda nieco inaczej. Podziemne korytarze drążone przez mrówki mogą zniszczyć trawnik i doprowadzić do jego wysychania. Mrówki mogą także osłabić systemy korzeniowe niektórych roślin. Dodatkowo mrówki często żywią się mszycami i chronią je przed drapieżnikami.

Rozsyp ten proszek na trawniku. W kilka dni pozbędziesz się mrówek z ogrodu

Najczęściej polecane sposoby na pozbycie się mrówek działają na zasadzie zapory, czyli blokują mrówką drogę. Całkowite pozbycie się mrówek z ogrodu jest zadaniem karkołomnym i nieskutecznym. Jeżeli zależy Ci, aby mrówki nie bytowały w określonych miejscach ogrodu to kup kilka opakowań sody oczyszczonej. Rozsyp ją tam, gdzie najczęściej pojawiają mrówki. Soda oczyszczona, podobnie jak sól kuchenna, działa jak naturalny odstraszacz. Sposób ten najlepiej działa wieczorem. Przed rozsypaniem sody sprawdź, czy nie jest zapowiadany deszcz. Aby sposób ten był jeszcze bardziej skuteczny, możesz wymieszać sodę oczyszczoną z dodatkiem proszku do pieczenia. Soda oczyszczona to świetny preparat chroniący rośliny. Chroni je nie tylko przed mrówkami, ale również przeciwdziała pojawianiu się mszyc i wielu chorób. Jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i całego ekosystemu.

Quiz: K jak kwiaty. Arcytrudny test z wiedzy o kwiatach na K. 5 na 10 to już sukces Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Kwitnie w maju i roztacza niesamowity zapach w lesie. Uwaga jest trująca. Ta roślina to: Kukurydza Kornwalia Konwalia Dalej