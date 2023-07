Kwiaty na balkon, które kwitną w lipcu i sierpniu. Nie padną w wakacje. Przetrwają upały i pięknie kwitną. Lista kwiatów

Jak sprawdzić czy robaki są w czereśniach? Oto prosty sposób na pozbycie się robaków z czereśni. Zrobisz to bez otwierania owocu. Larwy po kilku minutach wyjdą same

Kwiaty na lato. Które rośliny dobrze znoszą upały?

Bezsprzecznie woda i regularne podlewanie to podstawa pielęgnacji kwiatów, jednak niespodziewanie dużo roślin dobrze znosi czasowe braki wody. Do tej grupy należą między innymi tulipany, wszelkiego rodzaju trawy, irysy, a nawet niektóre drzewka iglaste. Ich system korzeniowy jest tak głęboki, że z powodzeniem sięgają one wód gruntowych. Inne rośliny takie jak, tamaryszek wytwarzają drobne liście, które sprawiają, że powierzchnia parowania jest minimalna. Sytuacja jest bardziej skomplikowania w przypadku kwiatów na balkon. Jednak nie znaczy to, że nie znajdziemy pięknych roślin balkonowych, które przetrwają upały i urlop domowników.

Rośliny na balkon, które dobrze znoszą upały

Begonia

Begonie to kwiaty, które rewelacyjnie poradzą sobie z wysokimi temperaturami i mocnym słońcem. Szczególnie odporna na upały jest begonia stale kwitnąca, doskonale kwitnie ona na pełnym słońcu.

Lobelia przylądkowa

To roślina, która ma dosyć małe wymagania i jest łatwa w pielęgnacji. Kwitnie od czerwca aż do późnej jesieni, do pierwszym przymrozków. Lobelia już dobrze nasłonecznione stanowiska, jednak w prażącym słońcu może wyschnąć. Ważne, by miała ona nieco cienia.

Petunia i Surfinia

Surfinia to jedna z odmian petunii ogrodowej, która ma silnie rozgałęzione pędy. Obie te rośliny dobrze znoszą mocno nasłonecznione stanowiska. Spośród wszystkich kwiatów na balkon petunie wyróżniają się pięknym i gęstym kwiatostanem.

Bratki

Bratki kwitną wyjątkowo długo bo aż od kwietnia do końca czerwca. Najlepiej sprawdzą się w miejscach nasłonecznionych, jak i lekko zacienionych. Należy pamiętać, że bratki potrzebują dużo wody i nie wolno dopuszczać do całkowitego przesuszenia podłoża.

