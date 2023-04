Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu. Lidl w trosce o osoby ze spektrum autyzmu oraz ich bliskich

Domowy środek na kleszcze. Sprawdzi się też do ochrony psa. To cudo zrobisz w kilka minut

Relikt z PRL-u dziś wart jest fortunę. Kiedyś każdy miał go w domu. Jeżeli wciąż go posiadasz to możesz na nim nieźle zarobić

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm jest diagnozowany u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ok. 400 000 osób w spektrum autyzmu. Szacuje się, że w naszym kraju autystyczna społeczność liczy już ok. 3 mln osób. Tworzą ją osoby w spektrum, ich bliscy i opiekunowie. Kwiecień jest uznawany za Miesiąc Świadomości Autyzmu, w którym kładzie się duży nacisk na szerzenie wiedzy o tym, czym jest autyzm i co jako otoczenie możemy zrobić, by poprawić jakość życia osób w spektrum i ich rodzin.

Każdego dnia mierzymy się z licznymi bodźcami napływającymi do nas z otaczającego świata. Dla większości z nas bywają one nużące, ale nie stanowią poważnych barier w codziennym funkcjonowaniu. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób ze spektrum autyzmu, u których nawet kilkuminutowe przebywanie w hałasie, dużym natężeniu oświetlenia czy skupisku ludzi może wywołać silny stres, niepokój, rozdrażnienie. Z myślą o komforcie osób w spektrum oraz ich opiekunów, Lidl Polska zapewnia specjalne udogodnienia, tzw. „Ciche godziny”. W czasie „Cichych godzin” w piątki od 8:00 do 10:00 oraz soboty od 19:00 do 21:00 we wszystkich sklepach sieci Lidl Polska jest wyciszona muzyka oraz komunikaty głosowe. Dodatkowo klienci deklarujący, że są osobami ze spektrum autyzmu, są obsługiwani poza kolejnością w kasach pierwszeństwa.

Zobacz także: Pierwsze trzy słowa, które zobaczysz zdradzą Twoją przyszłość. To wydarzy się latem 2023. Liczy się pierwsze wrażenie

- W swojej codziennej działalności kierujemy się otwartością, empatią i wrażliwością społeczną. Naszym celem jest tworzenie przyjaznego otoczenia w sklepach, tak aby wszyscy nasi klienci czuli się komfortowo i swobodnie. Lidl Polska jako jedna z pierwszych sieci w Polsce wprowadziła we wszystkich swoich sklepach „Ciche godziny”, które stanowią odpowiedź dla potrzeb osób ze spektrum autyzmu, osób wysoko wrażliwych czy ceniących sobie spokój oraz ciszę. Aby nasze działania w jak największym stopniu odzwierciedlały oczekiwania klientów, na bieżąco współpracujemy z ekspertami Fundacji JiM, która działa na rzecz poprawy jakości życia osób neuroróżnorodnych oraz ich bliskich – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

- Cieszymy się, że coraz więcej partnerów przyłącza się do naszej akcji. „Ciche godziny" powstały z myślą o osobach w spektrum, ale też ich rodzinach i bliskich. Cztery lata temu sieć Lidl Polska jako jedna z pierwszych w kraju wdrożyła to rozwiązanie we wszystkich swoich obiektach, dając przykład, że działalność biznesowa może iść w parze z wprowadzaniem ułatwień dla klientów w spektrum autyzmu. Ponadto „Ciche godziny" udowadniają, że udogodnienia wprowadzane z myślą o osobach autystycznych są przyjazne dla każdego. Wspólne działania podjęte z partnerami takimi jak Lidl Polska pozwalają nam każdego dnia wypełniać naszą misję, pomagają w budowaniu świadomości społecznej na temat autyzmu i uwrażliwiają społeczeństwo na potrzeby osób neuroróżnorodnych – podkreśla Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM

Działania podjęte przez sieć Lidl Polska docenia również Sylwia Szwed, wiceprezeska Fundacji Kosmos dla Dziewczynek i redaktorka naczelna fundacyjnego portalu wiedzy:

„Kwiecień to miesiąc świadomości autyzmu. Bardzo cieszy nas to, że firma Lidl wprowadzając „Ciche godziny" adaptuje się do potrzeb osób neuroatypowych, które stanowią tak dużą część społeczeństwa i uwrażliwia otoczenie na ich obecność. Taka postawa jest ważnym elementem edukacyjnym i stanowi silny głos w debacie publicznej o tworzeniu systemu udogodnień dla osób w spektrum autyzmu oraz ich bliskich. Dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek jest to bardzo ważne. Już od kilku lat działamy aktywnie na rzecz dziewczynek neurotypowych i neuroatypowych. Zdajemy sobie sprawę, że dziewczynki w spektrum są zdecydowanie rzadziej diagnozowane niż chłopcy, i głęboko wierzymy, że każde działanie skierowane do osób neuroróżnorodnych realnie zmienia świat – mówi Sylwia Szwed, wiceprezeska Fundacji Kosmos dla Dziewczynek i redaktorka naczelna fundacyjnego portalu wiedzy.”