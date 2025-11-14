Last Call! Te restauracje koniecznie musisz odwiedzić w ostatnich dniach RestaurantWeek

To już ostatnia szansa, by odkryć trzydaniowe menu z prezentem od partnera - nawet 50% taniej niż w regularnej karcie! Foodies for Foodies wybrali najciekawsze adresy na gastronomicznej mapie Polski. Sprawdź ich rekomendacje, zarezerwuj stolik i odkryj wyjątkowe smaki w topowych restauracjach, zanim Festiwal się skończy!

Warszawa - Paradiso

Jeśli nie udało Ci się jeszcze odwiedzić restauracji Paradiso w Warszawie, koniecznie musisz to nadrobić! To właśnie tutaj nocne życie spotyka się z autorską kuchnią międzynarodową. Festiwalowe menu RestaurantWeek® oferuje dwa zestawy pełne intensywnych smaków i kreatywnych połączeń. W Menu A przystawkę stanowi tatar z polędwicy wołowej z grzanką, delikatną polędwicą wołową, podgrzybkami, sosem sojowym, szczypiorkiem i nutą sambalu. Danie główne to tonkatsu wieprzowe serwowane na puree z batata z papryczkami padron i aromatycznym sosem tonkatsu, a na deser kremowy sernik z sosem z marakui. Menu B zaczyna się od guacamole po azjatycku - awokado z czerwoną cebulą, pomidorkami cherry, ogórkiem oraz sosem unagi, sojowym i sambalem. Następnie podawany jest pad thai z tofu i warzywami - tradycyjny makaron ryżowy z cukinią, papryką, marchewką i jajkiem, wykończony kolendrą, szczypiorkiem i chrupiącymi orzeszkami. Deserem jest intensywnie czekoladowe brownie z sosem wiśniowym. Czy może być lepiej?

Białystok - Skórka Bistro Wino

Są restauracje, które zachwycają smakiem i do których chce się wracać – taką właśnie jest Skórka Bistro Wino przy ul. Włókienniczej 3 w stolicy Podlasia. To miejsce, w którym menu zmienia się wraz z porami roku, a na talerzu zawsze królują świeże, sezonowe składniki w autorskiej interpretacji. Specjalnie na RestaurantWeek® powstało menu pełne niebanalnych smaków. Wśród propozycji znaleźć można m.in. pierś z kaczki z purée z topinamburu i chałwy z karmelizowanymi marchewkami, a także halibuta z sosem szafranowym, dzikim brokułem i pudrem z kopru. Na deser

serwowana jest lawendowa papierówka z lodami śmietankowymi i kruszonką albo pudding śmietankowy z miso-toffi i malinowymi sezamkami. Obłęd – tak jednym słowem można podsumować kulinarne doznania w Skórka Bistro Wino!

Bydgoszcz - Vidok

A teraz, zgodnie z rekomendacją Foodies przemieszczamy się na ul. Konną 10, do miejsca, które zachwyca nie tylko widokiem, ale przede wszystkim wyrafinowaną kuchnią. Vidok to restauracja, w której każdy posiłek staje się małym dziełem sztuki – pełnym aromatów, kolorów i zaskakujących połączeń. Tu klasyczne techniki kulinarne spotykają się z nowoczesną fantazją, a efektem są dania, które pamięta się długo po wyjściu. Specjalnie na Festiwal Chef przygotował dwie wyjątkowe propozycje. Menu A rozpoczyna się od intensywnego w smaku bulionu grzybowo-gęsiego z ravioli z ossobuco, podanego z chutneyem pomidorowym i smażonymi shimeji. W daniu głównym króluje risotto z szarpaną kaczką, z purée z modrej kapusty, edamame i pudrem z buraka. Deser to finezyjne crème brûlée o smaku rokitnika, wzbogacone sorbetem porzeczkowym i ciastkiem cygaretkowym. Menu B to z kolei gra smaków i faktur: carpaccio z dyni piżmowej z gorgonzolą i chipsem z pietruszki, delikatny karmazyn z emulsją ze skorupiaków i ziemniakami Hasselback, a na koniec subtelny Sea Buckthorn Curd z włoską bezą i cytrynowym akcentem.

Szczecin - Bellevue

Pora na znakomitą rekomendację Foodies – Bellevue! To restauracja mieszcząca się przy ul. 3 Maja 22 w Szczecinie, w której każde danie jest małą francuską przygodą: od kremowych zup i aromatycznych mięs, po deserowe propozycje zachwycające smakiem i wyglądem. Bellevue łączy elegancję z przyjemnością jedzenia, tworząc doświadczenie, do którego chce się wracać. Wśród festiwalowych propozycji znajdziesz tu francuską zupę cebulową z grzanką z serem raclette, filet z kaczki Mulard z galette z buraka, kremowym purée ziemniaczanym, konfitowanym jabłkiem i sosem porto oraz klasyczne tarte au citron z kruchego ciasta z kremem cytrynowym. Alternatywnie możesz spróbować rillettes z wędzonego łososia na chrupiącej bagietce z piklami, doradę z ratatouille prowansalskim, pieczonym w popiele ziemniakiem i pistou z natki pietruszki oraz crème caramel z solą Maldon. Brzmi dobrze, prawda?

Śląsk - Dębowa

W Bielsku-Białej, przy Alei Armii Krajowej 220, Restauracja Dębowa zaprasza na kulinarną podróż, gdzie europejska kuchnia łączy się z górskimi inspiracjami. Stylowe wnętrza i przyjazna atmosfera sprawiają, że to idealne miejsce na spotkania z rodziną, przyjaciółmi lub spokojny wieczór w dobrym towarzystwie. Menu A zachwyca rillettes z kaczki z kiszoną cukinią, purée z pieczonego jabłka i tostowanym pieczywem, kartaczami z policzkami wołowymi w demi-glace grzybowym z piklowaną cebulą i szczypiorkiem, oraz czekoladowym brownie z chantilly kawowym, wiśniami flambirowanymi wiśniówką i gałką lodów bakaliowych. Alternatywnie zjesz rydze na białym winie z plackiem rösti i dojrzewającym serem, łososia pieczonego na sałatce tabbouleh z sosem tymiankowym oraz ponownie czekoladowe brownie.

Nie zwlekaj – Foodies for Foodies już odkryli najlepsze restauracje! Teraz Twoja kolej, by wyruszyć w kulinarną podróż po Polsce. Uwaga – Festiwal trwa tylko do 19 listopada! Rezerwuj stoliki na RestaurantWeek.pl i poznawaj nowe miejsca i smaki! Twój składnik poranka? Zaczyna się od BreakfastWeek!

Każdy poranek ma swój sekret – składnik, który nadaje mu smak i wyjątkowy nastrój. BreakfastWeek pozwala zacząć poranek najlepiej, jak potrafisz. Od pierwszego łyka kawy po ostatni kęs popisowego śniadania możesz cieszyć się chwilą w rytmie, który lubisz, w towarzystwie Bliskich i ulubionych smaków. O poranek pełen roślinnej energii dba Alpro. W tej edycji Goście mogą odkrywać śniadaniowe menu i kawy przygotowane na napojach roślinnych Alpro w wyjątkowej festiwalowej cenie – 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość. Do wyboru są dwie propozycje: Alproccino (cappuccino na kremowym owsianym Alpro Barista) oraz Alprolatte (latte na pysznym migdałowym Alpro Barista). To właśnie Twój składnik idealnego poranka! Rezerwacje trwają na BreakfastWeek.pl. Śniadania dostępne są w najlepszych śniadaniowniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, we Wrocławiu oraz na Śląsku. BreakfastWeek, tak jak RestaurantWeek®, potrwa do 19 listopada.