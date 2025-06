Legenda polskiej telewizji - serial „Stawka większa niż życie” - na antenie Kino Polska

Fenomen popkultury epoki PRL

Choć od premiery pierwszego odcinka „Stawki większej niż życie” minęło już prawie 60 lat, to nieustannie cieszy się on popularnością i przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Serial powstał jako odpowiedź na popularne przygody Jamesa Bonda i do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych polskich seriali sensacyjnych. Historia agenta J-23, działającego pod pseudonimem Hans Kloss, wciąga dynamiczną akcją oraz wyrazistymi postaciami. Pomysł zrealizowania serialu narodził się po sukcesie 14. odcinkowego widowiska Teatru Telewizji emitowanego pod tym samym tytułem. Wersja serialowa składa się z 18 odcinków, w których wystąpiło aż 700 aktorów. Produkcja zdobyła popularność nie tylko w Polsce, serial bardzo chętnie oglądany był także w Czechosłowacji, ZSRR, czy Grecji.

Fabuła serialu - polski James Bond

Akcja serialu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Stanisław Kolicki, młody Polak, ucieka z niemieckiej niewoli i trafia na stronę radziecką. Tam okazuje się, że jest łudząco podobny do porucznika Abwehry, który trafił do sowieckiej niewoli. Po intensywnym szkoleniu Kolicki przyjmuje jego tożsamość i jako Hans Kloss - agent J-23 zaczyna prowadzić działalność szpiegowską po stronie wroga. Dzięki zaangażowaniu i świetnie odegranej roli niemieckiego oficera przekazuje cenne informacje Armii Czerwonej. Każdy odcinek serialu to nowa misja i nowe wyzwania. Agent J-23 to bohater nie tylko inteligentny i opanowany, ale też nieustraszony i bardzo skuteczny. Jego niezawodna intuicja pozwala mu wyjść cało z każdej opresji.

Obsada i twórcy

W roli głównej w serialu możemy zobaczyć charyzmatycznego Stanisława Mikulskiego, którego kreacja Hansa Klossa na stałe zapisała się w historii polskiej popkultury. Na ekranie partneruje mu Emil Karewicz, jako Hermann Brunner - brutalny i cyniczny antagonista. Ich błyskotliwe pojedynki słowne to jeden z największych atutów serialu. Do dziś w polskiej kulturze zachowało się słynne zdanie „Nie ze mną te numery Brunner”.

Serial to prawdziwa uczta dla fanów dawnych seriali, realistycznej scenografii oraz świetnej reżyserii Andrzeja Konica i Janusza Morgensterna. Czołówka, z charakterystyczną dynamiczną melodią zapadającą w pamięci, to znak rozpoznawczy serialu. Autorem muzyki jest jazzman Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, a słowa do utworu „Był taki czas” napisał Wojciech Młynarski. Po latach piosenkę ponownie wykonał Krzysztof Cugowski na scenie KFPP w Opolu.

Gdzie widzowie obejrzą kultowy serial?

Pierwszy odcinek „Stawki większej niż życie” zostanie wyemitowany w Kino Polska w czwartek 12 czerwca o godz.17:30. Serial będzie prezentowany w popołudniowym paśmie od poniedziałku do piątku o godz 17:10.

i Autor: WFDiF „Stawka większa niż życie”