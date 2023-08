Legionella. Groźna bakteria, która czai się w wodzie. Jakie są objawy choroby legionistów

Choroba legionistów. Jak można się zarazić i jakie są objawy?

Bakteria, która wywołuje legionellozę, czyli chorobę legionistów została zauważona jako zagrażająca życie dopiero w latach 70. W 1976 roku, podczas spotkania weteranów Legionu Amerykańskiego w Filadelfii kilkadziesiąt osób zachorowało na ciężkie zapalenie płuc, które dla większości skończyło się zgonem. Dopiero rok później udało się ustalić, że przyczyną były bakterie gram-ujemne z rodzaju Legionella. Wcześniej uważano, że są one niegroźne dla człowieka. Bakterie licznie występuje w naszym najbliższym otoczeniu – znajdziemy ją w wodach śródlądowych i morskich, kurkach ciepłej i zimnej wody, zbiornikach wody, a także w glebie. Jak informuje Stacja Sanitarno-Epidemilogoczna w Bytomiu - „choroba zwykle rozpoczyna się do gorączki, dreszczy, bólu głowy i mięśni. Po tym następuje suchy kaszel i trudności w oddychaniu, które postępują do ciężkiego zapalenia płuc. Między 25 proc. a 50 proc. zarażonych pacjentów cierpi też na biegunkę, a około 50 proc. doświadcza splątania lub majaczenia. Chorobą tą zaraża się poprzez wdychanie powietrza zawierającego bakterie Legionella w aerozolu, który może nie być widoczny. Taki aerozol tworzy się z kropelek wody, zawierającej te bakterie, powstające w wyniku puszczenia wody z kranu czy prysznica, spłukiwania toalety czy z bąbelków generowanych w basenie Spa. Bakterie mogą żyć i namnażać się w temperaturze od 20 stopni C do 45 stopni C, przy czym ryzyko jest większe w wyższej temperaturze. Występują one w środowisku naturalnym, w rzekach, jeziorach czy wilgotnej ziemi, lecz ich ilość jest zwykle niewielka. Wysoką liczebność stwierdza się w nieodpowiednio utrzymywanych sztucznych systemach wodnych”. Co ważne, Legionellą nie zakazimy się pijąc wodę, ale wdychając aerozol z bakteriami.

W jakiej temperaturze giną bakterie Legionelli? Tak pozbędziesz się Legionelli w bojlerze

Bakterie z rodzaju Legionella występują w systemach wodociągowych zarówno wody zimnej, jak i ciepłej, a także urządzeniach kąpielowych, klimatyzatorach itp. Ryzyko zakażenia występuje we wszystkich miejscach, w których mogą powstawać aerozole wodne. Ich źródłem mogą być: prysznic, kran, baseny, jacuzzi, nawilżacze, urządzenia do terapii oddechowej, fontanny ozdobne, węże ogrodowe stosowane do podlewania roślin i inne urządzenia ze zraszaniem. Dlatego ważne jest, aby przynajmniej dwa razy w roku, czyścić sieć wodną z osadu. Podobnie jest z urządzeniami do inhalacji. Trzeba tez pamiętać, że w bojlerach, kiedy przestój wody trwa dłużej, jest większe prawdopodobieństwo rozwoju bakterii. Dlatego co jakiś czas warto podgrzać wodę do temperatury 70 stopni C i utrzymać taką temperaturę przez minimum 5 minut.

