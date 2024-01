LEGO i Iga Świątek połączyli siły

"Jeśli zmarły przeleży przez niedzielę, to pociągnie kogoś za sobą". Ksiądz zabrał głos w sprawie przesądu. "U nas się to sprawdziło"

Wkraczając w nowy rok, zespół LEGO® Polska z dumą ogłasza partnerstwo z globalnie uznaną tenisistką, Igą Świątek. Od lat Iga chętnie dzieli się ze swoimi fanami, jakie korzyści przynosi jej zabawa klockami LEGO, zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas pracy na korcie. Jej autentyczny entuzjazm zarówno do tenisa, jak i kreatywnego spędzania czasu, skromność i chęć niesienia wsparcia innym, doskonale współgrają z misją marki LEGO realizowaną na całym świecie. Współpraca ta jest zatem całkowicie oczywista i uzasadniona.

Radość, jaką Iga Świątek wykazuje zarówno na korcie, jak i podczas zabawy klockami LEGO, idealnie wpisuje się w filozofię marki. Jak wskazuje raport LEGO Play Well 2022, 87% dorosłych twierdzi, że to właśnie zabawa pomaga im się odprężyć i uspokoić1. Grupa LEGO wraz z Igą wierzą, że niczym nieograniczona wyobraźnia, ćwiczenie kreatywnego oraz logicznego myślenia są kluczowymi czynnikami do odblokowania potencjału i realizacji marzeń, zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także do odkrywania różnorodnych pasji.

– Iga jest inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie i stanowi wzór do naśladowania dla dzieci, nastolatków, ale także dorosłych. Ze swoją niezłomną, sportową determinacją, połączoną z kreatywnością, otwartą głową i wrodzoną skromnością, Iga uosabia wartości marki LEGO, które od zawsze staramy się przekazać najmłodszym pokoleniom. To, co bardzo cenimy w podejściu Igi do budowania z klocków to fakt, że jest to nie tylko hobby, ale także ważny elementem ćwiczenia uważności, umiejętności niezbędnej przed ważnymi meczami. To szczególnie ważne dla młodych umysłów, które coraz częściej są przebodźcowane szkołą, zajęciami pozalekcyjnymi czy mediami społecznościowymi, pozostawiając im niewiele czasu na swobodną zabawę – komentuje Maciej Seliński, dyrektor generalny na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie w Grupie LEGO.

Ostatnie badanie Grupy LEGO przeprowadzone wśród polskich rodzin pokazało, że ponad 65% rodziców decyduje o priorytetowym traktowaniu zajęć ukierunkowanych na rozwój, zamiast wspierania swobodnej zabawy u dziecka. Dorośli najchętniej zastępowali zabawę aktywnościami pozalekcyjnymi takimi jak: zajęcia sportowe, nauka języka i korepetycje. Jednocześnie psychologowie zwracają uwagę, że dzieci potrzebują czasu dla siebie, na rozwijanie swoich pasji i wyobraźni. Zamiłowanie Igi Świątek do budowania jest wiec najlepszym dowodem na to, że zabawa nie musi konkurować z treningami i rozwojem osobistym, a wręcz przeciwnie, stanowi ich uzupełnienie.

– Klocki LEGO towarzyszą mi od dzieciństwa, a budowanie kolejnych zestawów i potem rozbieranie ich i tworzenie konstrukcji na bazie wyobraźni pozostało moją pasją do dziś. Cenię sobie ten sposób spędzania czasu pomiędzy turniejami, ale też poszczególnymi meczami, za możliwość oderwania głowy od stresu i presji, jakie na mnie spoczywają – mówi Iga Świątek i dodaje – Cieszę się, że Grupa LEGO zaproponowała mi takie wyróżnienie, jak tytuł ambasadorki LEGO, ponieważ wierzę, że wspólnie będziemy mogli inspirować zarówno rodziców, jak i kolejne pokolenia budowniczych świata do rozbudzania swojego potencjału.

Zabawa odpowiedzią na trudny rok

Dla Igi Świątek 2024 rok będzie bardzo wymagający – lada dzień wyrusza na Australian Open, a w lipcu rozpocznie rywalizację na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W ramach współpracy z marką LEGO, zestawy klocków będą jej towarzyszyć na każdym etapie podróży, aby pomiędzy intensywnymi rozgrywkami zawsze mogła znaleźć moment dla siebie oraz aby zadbała o spokój i skupienie. Budowanie zestawów LEGO pomaga Idze nie tylko jako forma relaksu, ale jest też ważnym treningiem logicznego myślenia oraz uważności.

– W tenisie trzeba umieć przewidywać następny ruch przeciwnika na kilka kroków do przodu i błyskawicznie reagować. Nierzadko zdarza się, że już w pierwszych minutach meczu muszę zrezygnować z przyjętej strategii i wymyślić zupełnie nową. Niezbędna jest do tego umiejętność skupienia, kreatywnego myślenia oraz wyobraźnia przestrzenna, które w dużym stopniu zawdzięczam m.in. godzinom spędzonym na budowaniu z klocków LEGO – dodaje Iga Świątek.

1 Badanie "LEGO Play Well 2022" zostało przeprowadzone przez firmę LEGO i Edelman DXI na początku 2022 r. w 35 krajach, w tym w Polsce, wśród 32 781 rodziców i 24 593 dzieci w wieku 5-12 lat.

