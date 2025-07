Lilie przekwitły i aż kusi Cię, by chwycić za sekator? Wstrzymaj się z cięciem łodyg, bo zaszkodzisz roślinie. Ogrodnicy radzą, kiedy obcinać lilie

Lilie to kwiaty, obok których nie da się przejść obojętnie. Kiedy posadzimy je w ogrodzie, z dumą obserwujemy, jak pięknie wyrastają. Niestety, gdy przekwitną, pozostaje po nich mało estetyczna łodyga. Taki widok kusi, by chwycić za sekator. Jednak lepiej tego nie robić natychmiast. Warto poczekać z tym zabiegiem do jesieni.

Co zrobić z liliami po przekwitnięciu?

Lilie kwitną od maja do września, ale niestety nie wolno obcinać łodyg zaraz po przekwitnięciu. Kiedy lilie stracą już swój urok, trzeba jedynie oderwać uschnięte pąki. Dzięki temu roślina nie będzie marnowała energii na zawiązanie nasion. Nie powinno się jednak ścinać łodygi z liśćmi, które są potrzebne do wzmocnienia cebuli. Cały pęd usuwamy, dopiero gdy zacznie żółknąć i usychać. Możemy także stopniowo usuwać obumierające liście. Kiedy lilie zupełnie stracą swój urok, łodyga i liście zżółkną i zaczną usychać, to znak, że czas na cięcie. Co ważne łodygi ścinamy ostrym sekatorem, tuż nad ziemią. Większość odmian lilii może przezimować w gruncie. Cebulek nie trzeba wykopywać jesienią.

Jakie choroby i szkodniki atakują lilie?

Lilie są podatne na choroby grzybowe, takie jak szara pleśń i zgnilizna cebul. Aby im zapobiec, unikajmy zbyt gęstego sadzenia i zapewnijmy dobrą cyrkulację powietrza. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych stosujemy odpowiednie środki ochrony roślin. Lilie mogą być również atakowane przez szkodniki, takie jak poskrzypka liliowa i mszyce. Regularnie sprawdzamy rośliny i w razie potrzeby stosujemy preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych.

Kiedy i jak sadzić lilie?

Lilie najlepiej sadzić jesienią na przełomie września i października. W przypadku odmian późno kwitnących można to także zrobić na przełomie marca i kwietnia. Lilie najlepiej rosną na stanowisku średnio zacienionym. Idealnie, gdy łodygi są w cieniu a kwiaty w słońcu, dlatego warto je posadzić obok piwonii, floksów czy paproci ogrodowych.

