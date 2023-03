Limitowana kolekcja konsoli Xbox! Dla prawdziwych fanów

Transporter Grogu w wyjątkowym zestawie – tak jak miecz świetlny czy beskar, Grogu również ma swój kultowy sprzęt – opancerzoną lewitującą kapsułą. Fani w USA mogą wziąć udział w konkursie Microsoft Rewards, aby wygrać wyjątkowy gamingowy pakiet zawierający Xbox Series S z motywem Grogu, specjalny kontroler z ubrankiem na niego, a także wierną replikę transportera „Baby Yody”. Choć nie lewituje, to jest w pełni funkcjonalną stacją do gier, dzięki której można grać, jak i oglądać nowy sezon serialu (wymagana subskrypcja Disney+). Wyposażony w masujące poduszki, uchwyty na napoje, światła LED oraz uchwyty na kontrolery i słuchawki czyni go najwspanialszym fotelem do gier w całej galaktyce!

Eksploracja Galaktyki z Xbox Game Pass – Usługa zawiera dwie znakomite gry Star Wars takie, jak LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów i Star Wars Jedi: Fallen Order (za pośrednictwem EA Play). Członkowie Xbox Game Pass Ultimate mogą zaoszczędzić 10% na grze Star Wars Jedi: Survivor, która ukaże się 28 kwietnia 2023 r.

Nowy sezon serialu The Mandalorian jest już dostępny wyłącznie na Disney+.

