Kupisz za 8 zł w aptece i bez problemu otworzysz auto po mroźnej nocy. Wetrzyj w uszczelki wokół drzwi w samochodzie wieczorem. Sposób na zamarzające uszczelki w aucie

Zima to wyzwanie dla kierowców, szczególnie jeśli chodzi o zamarzające uszczelki w samochodzie.

Istnieje prosty i tani sposób, aby zapobiec przymarzaniu drzwi, bez użycia specjalistycznych środków.

Za jedyne 8 zł możesz kupić produkt w aptece, który ochroni uszczelki.

Chcesz wiedzieć, jak uniknąć problemu z otwarciem auta rano? Sprawdź, co kupić w aptece!

Kupisz za 8 zł w aptece i bez problemu otworzysz auto po mroźnej nocy

Zima w Polsce zagościła na dobre. I choć piękna i wyczekana to nie ma wątpliwości, że jest to najtrudniejszy okres w ciągu roku dla kierowców. Wówczas nie tylko warunki na drogach są niesprzyjające, ale przede wszystkim posiadacze aut muszą zadbać o odpowiednie przygotowanie swoich pojazdów na ten czas. Wymiana opon na zimowe, wlanie płynu do spryskiwaczy odpornego na zamarzanie, ale także konieczne jest zadbanie o uszczelki drzwi w samochodzie. Dlaczego to tak ważne? Z pewnością każdy, kto chociaż raz nie mógł otworzyć swojego auta w czasie mrozów, doskonale wie jak ważne jest przygotowanie tego elementu w pojeździe na zimę. Czasami wystarczy jedna mroźna noc, aby uszczelki drzwi w samochodzie przymarzły. Dlatego jeszcze dziś skocz do apteki i kup glicerynę kosmetyczną. Wydasz około 8 zł, a problem z zamarzającymi uszczelkami zniknie od razu. Wazelina nie tylko ochroni je przed zamarznięciem, ale także zwiększa ich wytrzymałość na tarcie. Wystarczy, że wetrzesz ją wieczorem w uszczelki wokół drzwi w samochodzie, a rano otworzysz go bez problemu.

Jak zabezpieczyć uszczelki w samochodzie przez zamarzaniem?

W sytuacji, gdy nie możemy otworzyć drzwi w samochodzie zdecydowanie odradza się za nie szarpać, czy polewać je wrzątkiem. O wiele bezpieczniej jest jeszcze przed mrozami natrzeć nasmarować uszczelki specjalnym silikonem do uszczelek. Łatwo się go rozprowadza i jest bezzapachowy. Co więcej - dba o kondycję gumy, dzięki czemu ta nie pęka, nie wysycha i nie zamarza, nawet w przypadku arktycznego chłodu. Jeśli natomiast nie masz pod ręką profesjonalnych produktów, możesz skorzystać z tych kosmetyków, które znajdziesz w swoim domu. Do ochrony uszczelek drzwi samochodowych przed przymarzaniem doskonale sprawdzą się: parafina, oliwka dla dzieci, czy biała wazelina.