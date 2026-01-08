Gdy temperatura spada poniżej -10 stopni wkładam to do butów. Dzięki temu stopy mi nie marzną, a buty nie przemakają

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-01-08 8:19

Przemarznięta stopy zimą to nic przyjemnego. Często to właśnie tak zaczyna się przeziębienie. Niestety, przy bardzo niskich temperaturach zwykłe butów z sieciówek nie są wystarczająco ocieplone, a nasze stopy zaczynają marznąć. Na szczęście, jest prosty sposób, który sprawi, że nawet przy wielkich mrozach będzie Ci ciepło. Wystarczy, że włożysz to do butów i przykryjesz wkładką.

  • Zimowe obuwie to podstawa, ale nawet najlepsze buty czasem potrzebują wsparcia w mroźne dni.
  • Przemoczone i zmarznięte stopy to prosta droga do przeziębienia – na szczęście istnieje prosty i tani sposób na dodatkowe ocieplenie.
  • Odkryj genialny patent z folią aluminiową, który sprawi, że Twoje stopy pozostaną ciepłe i suche nawet podczas największych mrozów.
  • Zimno Ci w stopy? Sprawdź, jak zwykła folia aluminiowa odmieni komfort noszenia butów!

Włóż to do butów, a będzie Ci cieplej. Idealny patent na mrozy

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że buty to podstawa zimowej garderoby. Warto mieć w swojej przynajmniej jedną parę nieprzemakalnych butów z porządną podeszwą. Tego rodzaju obuwie sprawdza się nie tylko podczas zimowych wycieczek w góry, ale także na co dzień, gdy pogoda zaczyna zaskakiwać. 

Przemoczone i przemarznięte stopy zimą to prosta droga do przeziębienia. Gdy temperatury drastycznie spadają warto mieć w zanadrzu sprawdzone sposoby na dogrzanie butów. To proste metody, które mogą całkowicie odmienić funkcjonowanie. Bez zaskoczenia, najlepszym, domowym sposobem na termoizolację jest folia aluminiowa. Świetnie odbija światło i izoluje wierzchnią warstwę. Najprostszym sposobem na ciepłe buty jest włożenie folii aluminiowej pomiędzy but, a skarpetę. Folia skutecznie blokuje uciekanie ciepła i dodatkowo chroni skarpetki przed przemakaniem. 

Innym sposobem na wykorzystanie folii aluminiowej do ocieplania butów jest przyklejenie jej do wkładek. Wyjmij wkładki z butów i przyłóż do nich folię aluminiową, a następnie odpowiednio ją dotnij. Wkładkę włóż ponownie do buta folią skierowaną w stronę stopy. Aby ocieplenie było jeszcze skuteczniejsze możesz dodatkowo włożyć kolejną wkładkę tak, aby folia aluminiowa znalazła się pomiędzy dwoma warstwami. W ten sposób zadziała jak izolacja i sprawi, że w butach będzie o wiele cieplej. Tak przygotowane obuwie sprawdzi się podczas wysokich mrozów i obfitych opadów

