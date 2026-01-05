Rozpuść 3 łyżeczki i wetrzyj w brudne buty zamszowe. Odnowi cholewkę i usunie plamy. Czyszczenie butów zamszowych

Zamszowe buty to stylowy dodatek, lecz utrzymanie ich w czystości bywa wyzwaniem, zwłaszcza zimą.

Tradycyjne metody, jak pranie w pralce, mogą zniszczyć delikatny materiał, dlatego warto szukać alternatyw.

Istnieje prosty domowy sposób na usunięcie plam i odnowienie cholewki, wykorzystujący łatwo dostępne składniki.

Chcesz poznać sekretną pastę, która sprawi, że Twoje zamszowe buty odzyskają dawny blask?

Czyszczenie butów zamszowych domowym sposobem

Kozaki, botki i sztyblety zamszowe to zdecydowanie hit ostatnich zim. Szałowo prezentują się niemal w każdej stylizacji i dodają jej lekkości. Takie buty bardzo upodobały sobie miłośniczki stylu boho. I choć są one nieodłącznym elementem zimowej garderoby wielu kobiet, to chyba każda z nas zgodzi się z tezą, że sporym wyzwaniem jest utrzymanie zimowych butów w czystości. Czasami wystarczy jedno wyjście w nich na zewnątrz, aby przestały prezentować się schludnie i wówczas konieczne jest ich wyczyszczenie. Oczywiście na powierzchowne zabrudzenia pomoże specjalna szczotka do zamszu, ale z poważniejszymi plamami, czy zaciekami z soli może być trudniej. Jak wyczyścić buty zamszowe, aby ich nie zniszczyć? Z pewnością w przypadku takiego obuwia odpada pranie go w pralce. Pod wpływem wyższej temperatury, wody i wirowania można zniszczyć swoje ulubione buty. Z tego względu warto wypróbować domowego sposobu na czyszczenie butów zamszowych z błota, soli i innych zacieków. Przygotuj pastę czyszczącą, która szybko usunie plamy i odnowi cholewkę obuwia.

Rozpuść 3 łyżeczki i wetrzyj w brudne buty zamszowe. Odnowi cholewkę i usunie plamy

Jedną z najprostszych metod jest wyczyszczenie zamszu pastą na bazie sody oczyszczonej i mleka. Znakomicie sprawdzi się ona w przypadku jasnych materiałów. Wystarczy, że do 200 g sody wlejesz odrobinę mleka i zamieszasz, aż powstanie pasta o jednolitej konsystencji. Nałóż ją na szmatkę i okrężnymi ruchami pocieraj brudne buty zamszowe. Plamy znikną po kilku sekundach. Na koniec przetrzyj cholewkę szczotką.

Jak wyczyścić buty z zamszu?

Oczywiście do czyszczenia zamszowych butów można zastosować profesjonalne produkty, które są przeznaczone do tego typu materiału. W sklepach znajdziesz spraye do butów odświeżające kolor oraz odplamiacze. Środki te możesz nakładać za pomocą specjalnie zaprojektowanej szczotki, która pomoże usunąć z butów zamszowych błoto, czy kurz. Buty zamszowe można w prosty sposób wyczyścić za pomocą pary wodnej. Zagotuj wodę w garnku, a następnie przez kilkanaście sekund przytrzymuj obuwie nad unoszącą się parą wodną, po czym zostaw je do wyschnięcia. Jasne buty zamszowe można śmiało wyczyścić gumką do ścierania. Wystarczy pocierać zabrudzenia gumką i gotowe.