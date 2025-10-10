Jesienią liście fikusa benjamina mogą żółknąć i opadać z powodu krótszych dni, mniejszej ilości światła oraz zmian wilgotności spowodowanych ogrzewaniem i klimatyzacją.

Aby pomóc fikusowi, należy zapewnić mu jasne stanowisko bez bezpośredniego słońca, unikać przeciągów, podlewać umiarkowanie (gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie) i regularnie zraszać liście.

Można stosować domową odżywkę oraz tonik, które wzmocnią roślinę.

Dlaczego fikus benijaimina gubi liście jesienią?

Fiskus benjamin nie znosi zmian. Dlatego bardzo prawdopodobne jest to, że zaraz po przyniesieniu drzewka z kwiaciarni do domu zgubi liście. Inną przyczyną może być zbyt częste podlewanie benjaminka, za duże lub za małe nasłonecznienie stanowiska oraz za wysoka, lub za niska temperatura. Jeśli przyczyną jest zmiana stanowiska – zapewnij roślinie optymalne warunki do regeneracji i odczekaj, aż fikus odchoruje przeprowadzkę. Fikus benijamna może gubić liście także jesienią. To dla niego najtrudniejszy czas. Dni są krótsze, a światło mniej intensywne. Fikus, jako roślina tropikalna, reaguje na to stresem, zrzucając liście. Ponadto otwarte okna, kaloryfery i klimatyzacja mogą powodować gwałtowne zmiany wilgotności, które fikus źle znosi. Podobnie jak nadmierne podlewanie. Jesienią fikus potrzebuje mniej wody. Zbyt mokra ziemia prowadzi do gnicia korzeni i żółknięcia liści.

Jak pielęgnować fikusa jesienią?

Ustaw roślinę w miejscu jasnym, ale bez bezpośredniego słońca. Unikaj przeciągów i częstego przestawiania. Sprawdzaj wilgotność ziemi palcem i podlewaj, dopiero gdy wierzchnia warstwa przeschnie. Do podlewania używaj odstanej wody o temperaturze pokojowej. Zraszaj liście raz dziennie, najlepiej rano. Możesz ustawić obok miskę z wodą lub nawilżacz powietrza.

Jak zrobić domową odżywkę na jesień do fikusa benjamina?

Fikus nie potrzebuje intensywnego nawożenia jesienią, ale warto go wspomóc delikatnie. Do podlewania rośliny możesz użyć fusów pozostałych po parzeniu kawy. Trzeba je wysuszyć, a następnie dodać kilka łyżek (około 3 na 1 litr wody) do wody, którą przygotowujemy do podlewania fikusa. Oprócz lekkiego zakwaszania gleby, fusy mają także mnóstwo właściwości odżywczych, niezbędnych dla prawidłowego wzrostu rośliny. Zawierają potas, azot, fosfor, magnez, żelazo, wapń i cynk. Dzięki temu łodygi i liście stają się jeszcze bardziej zielone i zdrowsze. Taką odżywką z fusami podlewamy fikusa raz na dwa tygodnie. Możesz też przygotować napar z pokrzywy, który zadziała jak naturalny tonik dla liści. Zalej 5 g suszonej pokrzywy wrzątkiem (250 ml), przykryj i odstaw do wystygnięcia. Następnie wymieszaj napar z wodą w proporcjach 1:1 i spryskuj roślinę raz na tydzień.

