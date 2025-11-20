Lista prezentów z IKEA – nowe narzędzie na IKEA.pl

Plan na najważniejsze momenty Lista prezentów pomaga uporządkować wszystko to, co może okazać się przydatne na różnych etapach życia - od dodatków do pierwszej kuchni, przez meble potrzebne przy aranżacji wspólnej przestrzeni, po akcesoria dla najmłodszych czy elementy wyposażenia ułatwiające organizację w nowym mieszkaniu. Każda z tych sytuacji ma własną dynamikę i niesie ze sobą inne oczekiwania, dlatego możliwość stworzenia przejrzystego zestawienia pozwala ująć w całość, zarówno drobne wybory, jak i te większe, związane z urządzeniem domu. Dzięki temu łatwiej określić priorytety, zapisać je w jednym miejscu i udostępnić bliskim, którzy chcą uczestniczyć w realizacji planów. Cały proces przebiega wtedy spokojniej - bez powtarzających się pytań, nieporozumień czy chaosu, który często towarzyszy dużym zmianom.

Prostota wpisana w codzienność

Z narzędzia można korzystać w sposób, który najlepiej odpowiada codziennym sytuacjom - zarówno podczas przeglądania produktów na stronie internetowej, jak i w czasie wizyty w sklepie, gdy coś nas zainspiruje. Wybrane propozycje da się łatwo odnotować, uporządkować według własnego uznania i w dowolnym momencie do nich wrócić. Całość działa elastycznie, pozwalając stopniowo rozwijać proces planowania, wprowadzać nowe pomysły i modyfikować wcześniejsze wybory.

„Wiele razy bywało tak, że chciałem wybrać coś przydatnego dla bliskich, gdy zbliżało się ważne wydarzenie, ale nie do końca wiedziałem, czego w danym momencie potrzebują. Jednocześnie oni sami mieli w głowie różne pomysły, które nigdzie nie były zapisane - wszystko mieszało się między koszykami i notatkami. Dlatego zależało nam na stworzeniu rozwiązania, które każdy przygotowuje po swojemu, a potem może udostępnić najbliższym. To porządkuje cały proces i daje obu stronom dużo więcej spokoju i przede wszystkim trafione prezenty” – mówi Marcin Sałaciński, Krajowy Kierownik ds. Sprzedaży Internetowej IKEA.

Naturalne rozszerzenie IKEA Family

Listę prezentów mogą tworzyć wyłącznie klubowicze IKEA Family, jednak po wygenerowaniu linku mogą swobodnie udostępnić ją rodzinie i znajomym, którzy nie muszą logować się do konta, aby ją zobaczyć. To kolejny element systemu, który wspiera codzienne życie - od dużych zmian po drobne reorganizacje.

