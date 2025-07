Lodówka, która sama rozpoznaje produkty? To możliwe

Lodówka, która wie, co w niej jest

Nowe lodówki Samsung posiadają ulepszoną funkcję AI Food Manager, która w połączeniu z technologią AI Vision umożliwia teraz jeszcze dokładniejsze rozpoznawanie tego, co jest w lodówce – aż do 37 różnych produktów. Wbudowana kamera wewnętrzna analizuje zawartość chłodziarki, identyfikując artykuły spożywcze w momencie ich wkładania i wyjmowania. Dzięki temu lista produktów automatycznie aktualizuje się na ekranie lodówki, co pozwala błyskawicznie sprawdzić stan zapasów – bez konieczności otwierania drzwi. Rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą lepiej planować zakupy i mieć pełną kontrolę nad zawartością lodówki.

Mniej marnowania jedzenia

Problem marnowania jedzenia dotyczy wielu gospodarstw domowych – często nawet nieświadomie. Lodówka przypomni o zbliżającym się terminie przydatności produktów, jeśli tylko wcześniej ustawiony zostanie taki czas przechowywania. Co więcej, rozpoznaje świeżość na podstawie analizy zdjęć żywności – dzięki temu potrafi ocenić, czy produkt wygląda jeszcze dobrze. To nie tylko sposób na oszczędność, ale i realny wkład w zmniejszenie ilości odpadów.

Gotuj z tym, co masz pod ręką

Na ekranie lodówki można zobaczyć nie tylko listę zapasów, ale też… pomysły na obiad. System podpowiada przepisy dopasowane do tego, co akurat masz pod ręką. Nie trzeba planować wszystkiego z wyprzedzeniem – wystarczy chwila i jedno spojrzenie na wyświetlacz AI Home. A co w przypadku zajętych rąk? Z pomocą przyjdzie sterowanie głosowe. Przy okazji można również zerknąć na prognozę pogody, sprawdzić kalendarz spotkań albo włączyć ulubioną playlistę do gotowania.

Więcej niż tylko „inteligentna lodówka” – teraz z dodatkową korzyścią

Nowe lodówki producenta oferują też rozwiązania, które doceni każdy, kto lubi wygodę – jak na przykład dyspenser wody i lodu, pozwalający cieszyć się schłodzoną wodą z lodem prosto z urządzenia. Taki detal, który może zmienić codzienne nawyki na zdrowsze i bardziej ekologiczne – bez konieczności kupowania plastikowych butelek.

