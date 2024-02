„Łóżko pełne cudzoziemców” - nowa komedia w Teatrze Capitol

Wciskam to w popularny owoc i wkładam do zmywarki. Koniec z brzydkimi zapachami i zaciekami na naczyniach. Sposób na czystą i pachnącą zmywarkę

Już niebawem, bo 22 i 26 lutego na scenie zobaczymy w zabawnym i intrygującym spektaklu m.in. Darię Widawską, Annę Guzik, Aleksandrę Szwed, Radosława Pazurę i Kacpra Kuszewskiego. Podwójna premiera to okazja dla tych, którzy cenią dobrą grę aktorską i chcą się dobrze bawić w „międzynarodowym” towarzystwie!

Hotel daleki od pięciu gwiazdek

Sztukę autorstwa Dave’a Freemana zobaczymy w drugiej połowie lutego na deskach Capitolu – w przekładzie Elżbiety Woźniak i reżyserii Jerzego Bończaka. Akcja dzieje się w obskurnym hotelu, położonym na granicy Francji i Niemiec. Budynek jest w rozsypce, lepiej nie opierać się o ściany, a dotarcie do toalet to wyzwanie dla prawdziwych śmiałków! Kierownikiem hotelu jest Heinz (w którego wcieli się Kacper Kuszewski / Jacek Bończyk), niedoszły lekarz i kobieciarz z wybujałym ego. Wspiera go Kazek – niestroniący od alkoholu, przekupny i wymądrzający się portier (Waldemar Obłoza / Wojciech Solarz). Obaj panowie bardzo starają się ukryć fakt, że pokoje są w złym stanie i robią wszystko, aby przyciągnąć gości do tego miejsca. Fatalna obsługa, złe warunki i roztargnienie sprawiają, że Kazek i Heinz rezerwują ten sam pokój. Ostatnie miejsce w hotelu jest zarezerwowane podwójnie, co prowadzi do ciekawego splotu zdarzeń…

Jeden pokój, dwie rezerwacje

W wyniku nieporozumienia ostatni wolny pokój w mieście staje się bardzo zatłoczony. Trafiają do niego dwie międzynarodowe pary – Stanley (Michał Meyer / Igor Obłoza) z żoną Brendą (Aleksandra Szwed / Joanna Balasz) oraz angielski biznesmen John (Paweł Orleański / Radosław Pazura) z małżonką Helgą (Daria Widawska / Anna Guzik), których związki wiszą na włosku. Jakby tego było mało – dołącza do nich seksowna Simone (Marta Bryła / Karolina Piwosz), która wzbudza wśród płci przeciwnej wielkie pożądanie. To rodzi kłopoty – niespodzianki (nie zawsze przyjemne), intrygi, kłamstwa. Kto wyląduje w łóżku pełnym cudzoziemców? Tego dowiecie się podczas premierowego pokazu sztuki 22 i 26 lutego br. w Teatrze Capitol w Warszawie.

Chcesz zajrzeć do hotelowego pokoju..?

W takim razie koniecznie zarezerwuj bilet na spektakl korzystając ze strony https://teatrcapitol.pl/spektakl/lozko-pelne-cudzoziemcow/. Zabierz bliskich i zakosztuj kultury w lekkim, przezabawnym i intrygującym wydaniu!