Ma piękne, żółte kwiaty i przynosi szczęście. Dziewanna, słowiańska roślina o właściwościach leczniczych. Pomaga leczyć kaszel i zatoki

Dziewanna to jedna z tych roślin, której przypisuje się właściwości przyciągania szczęścia. Mimo że cytowane wyżej przysłowie sugeruje raczej coś innego. Przyczyną jego powstania jest to, że dziewanna wyrośnie nawet na ubogiej glebie. A jak wiadomo z jałowej gleby trudno zebrać obfity plon. Stąd też popularna były także inne formy porzekadła np. „Tam, gdzie ogród z dziewanny, tam ubogie są panny”. Tymczasem roślina jest cenionym zielem zarówno w medycynie, jak i kosmetyce. Słowianie przypisywali jej właściwości magiczne. Dziewanna to słowiańska bogini. Pani lasów i zwierząt, która była wieczną dziewicą. Co ciekawe, to ona była uważana za patronkę małżeństwa. Do niej zwracano się z prośbą o dobrego męża lub żonę. Na specjalnych ołtarzach dla Dziewanny, młode dziewczyny składały pukiel włosów upatrzonych kawalerów. W zamian za to bogini miała sprawić, że wymarzony kandydat obdarzy je romantycznym uczuciem. Dziewanna była też patronką płodności i miłości. Nasi przodkowie wykorzystywali ją także do zaklęć ochronnych. Kwiaty miały strzec domu przed ogniem, piorunami i złymi zaklęciami. Roślina była też nazywana niebiańską pochodnią lub świecą Matki Boskiej. Jedna z legend głosi, że Matka Boska niosła w ręku świecę z dziewanny, by rozproszyć mrok. Słowianie mieli także święto Gromnicznej Dziewanny. Po chrystianizacji obchodzone jest zaś święto popularnie nazywane Matki Boskiej Gromnicznej.

Dziewanna ma wiele gatunków, jednak właściwości lecznicze mają odmiany: drobnokwiatowa, wielokwiatowa i kutnerowa. Surowcem leczniczym są kwiaty oraz korzeń. Można przyrządzić z nich napary, herbaty i syropy. Dziewanna ma właściwości przeciwzapalne i przeciwkaszlowe. Jest pomocna w leczeniu górnych dróg oddechowych. Pomaga przy zapaleniu zatok. Ma działanie wykrztuśne, rozrzedza zalegającą wydzielinę i łagodzi ból gardła. Wyciągi z dziewanny działają także moczopędne i napotne. Okłady z dziewanny przyspieszają gojenie niezakażonych ran i otarć, a także odmrożeń i oparzeń. Roślina działa także regenerująco na naskórek i łagodzi podrażnienia. Wykazuje aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą. Jest stosowana także w kosmetykach szczególnie przeznaczonych do suchej skóry. Kwiaty dziewanny należy zbierać w słoneczne popołudnie. Zerwane o poranku, będą mokre od rosy, ponieważ po wysuszeniu kwiat straci piękny żółty kolor. Ponadto zbieramy je dopiero wtedy, gdy są w pełni rozwinięte. Kwiatki trzeba wysuszyć jak najszybciej, inaczej stracą swoje właściwości.

