Ma prawie 94 lata. Dla młodych ma trzy rady na życie

Oliwia Krettek w swoim podcaście "Nauczycielki życia" rozmawiać będzie z dojrzałymi kobietami, które już niejedno przeszły. Bo jak wiadomo, uczymy się na błędach, ale najlepiej na cudzych.

W pierwszym odcinku audio reportażu Krettek rozmawia z Teresą Marią Godlewską, która ma prawie 94 lata. Dojrzała życiowo kobieta odpowiada na pytanie, co powiedziałaby 20-letniej sobie.

Trzeba brać z życia, żeby mieć co wspominać

Jej życie to gotowy scenariusz na film – słyszała to już wiele razy. A to dlatego, że zwiedziła 66 krajów, w kilku z nich się zadomowiła. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich spędziła wiele lat. Żyła w luksusach, na osiedlu z basenem, jeżdżąc drogimi autami. Miała tam bajkowe życie. Najpierw w Abu Dhabi, później w Dubaju. Prowadziła m.in. galerię sztuki.

To był high life, przyjęcia, bale, emiracki luksus. Udzielałam się charytatywnie, z czego cały dochód przekazywałam na dom dziecka w Bytowie.

Po wielu latach z Dubaju wróciła do Polski. I tu spotkała ją przykra niespodzianka. Kiedy pieniądze się skończyły, trafiła do schroniska dla kobiet w trudnej sytuacji. W podkaście "Nauczycielki życia" mówi, co jej to dało.