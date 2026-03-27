Magda Gessler nie ma wątpliwości. Ten popularny składnik niszczy smak wielkanocnego żurku

Świąteczny poranek w polskich domach nie może odbyć się bez tradycyjnego żurku wielkanocnego.

Aromatyczna zupa stanowi kulinarny symbol oficjalnego zakończenia czasu wyrzeczeń i postu.

Magda Gessler dzieli się z Polakami swoim sprawdzonym patentem na wydobycie głębi smaku tego dania.

Słynna gwiazda stacji TVN stanowczo odradza stosowanie składnika, który znajduje się w niemal każdym polskim przepisie.

Święta Wielkanocne nierozłącznie wiążą się z radosnymi spotkaniami w gronie najbliższych oraz suto zastawionymi stołami. Wśród wielu serwowanych wówczas klasycznych dań to właśnie żurek wielkanocny uchodzi za absolutnego króla świątecznego menu. Zupa ta stanowi dla Polaków prawdziwą esencję domowego ciepła i budzi najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa, stając się kulinarnym filarem wielkanocnego śniadania w akompaniamencie tartego chrzanu, połówki jajka oraz aromatycznej białej kiełbasy. Przygotowanie perfekcyjnej potrawy wymaga jednak spełnienia kilku istotnych warunków. Najważniejszym elementem układanki jest wysokiej jakości zakwas, który najlepiej nastawić samodzielnie kilka dni wcześniej, wykorzystując do tego żytnią mąkę, ząbki czosnku i odpowiednią mieszankę przypraw. To właśnie ta baza odpowiada za charakterystyczną, przyjemnie kwaskową nutę zupy. Nie mniej istotny pozostaje solidny wywar mięsny gotowany na wędzonym boczku lub białej kiełbasie, co gwarantuje potrawie odpowiednią wyrazistość. Kompozycję smakową dopełnia ziele angielskie, suszony majeranek oraz liść laurowy. Całe danie musi zachowywać idealne proporcje między kwasowością a mięsnym aromatem.

Słynna polska restauratorka zwraca szczególną uwagę na powszechny nawyk, który może całkowicie zepsuć efekt końcowy naszych kulinarnych starań. Magda Gessler jednoznacznie apeluje, aby zrezygnować z zabielania żurku wielkanocnego popularną śmietaną. Zdecydowana większość Polaków nie potrafi wyobrazić sobie tej tradycyjnej potrawy bez nabiałowego dodatku, jednak ekspertka kulinarna jest w tej kwestii nieugięta. Dodatek gęstej śmietany skutecznie zaburza naturalny profil smakowy domowego zakwasu, przez co całe danie traci swój unikalny, staropolski charakter.

I bardzo ważne, nasz żurek będzie pyszniejszy, jeśli nie dodamy do niego śmietany! Tego dnia żurek powinien być chudy, kwaśny, z dużą ilością majeranku i czosnku - wyznała jakiś czas temu restauratorka w rozmowie z Faktem.

Prowadząca uwielbiany przez widzów program "Kuchenne rewolucje" przekonuje, że zdecydowanie rozsądniejszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w produkty najwyższej klasy oraz staranne skomponowanie mięsnego bulionu. Właściwie przygotowany i obficie przyprawiony wywar nie potrzebuje żadnych polepszaczy, ponieważ sam z siebie zaoferuje odpowiednio kremową konsystencję oraz maksymalnie intensywne doznania smakowe podczas świątecznego posiłku.

