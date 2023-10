Magiczny przycisk suszarki do włosów, który zdziała cuda na kosmykach. Odkrywamy sekret fryzjerów, dzięki któremu Twoje włosy będą gładkie i lśniące

Ukryta funkcja suszarki do włosów, którą kochają fryzjerzy! Zadba o kondycję Twoich włosów

Suszarka do włosów do jedno z podstawowych urządzeń, które większość osób ma w domu. Nic dziwnego, dzięki niej możemy szybko wysuszyć włosy i je wystylizować. Codzienne korzystanie z gorącego powietrza podczas stylizacji włosów może je osłabić i sprawić, że nasze kosmyki staną się cienkie i zniszczone na końcach. Nowoczesne suszarki do włosów wyposażone są w specjalny guzik, który pomoże utrzymać nasze kosmyki w prawidłowej kondycji. Chodzi i zimny nawiew. Eksperci przekonują, że chłodne powietrze wygładza strukturę włosa co sprawia, że fryzura staje się bardziej wygładzona i pełna blasku.

Jak korzystać z chłodnego nawiewu w suszarce do włosów?

Cool shot to specjalna funkcja, w którą wyposażone są wszystkie nowoczesne suszarki do włosów. Warto z niej korzystać, fryzjerzy są zgodni, chłodny nawiew rewelacyjnie sprawdza się podczas stylizacji włosów i co ważne, ich nie niszczy. Chłodne powietrze idealnie sprawdzi się podczas dosuszania włosów bowiem mniej inwazyjnie działa na strukturę włosa. Skorzystanie z tej funkcji na koniec suszenia wygładzi włosy i doda im blasku. Dodatkowo nasze kosmyki staną się bardziej podatne na modelowanie i szybciej poradzimy sobie z niesfornymi, pojedynczymi włoskami.

