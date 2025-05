Maj na maxa w MAX Premium Burgers! Ulubione zestawy w promocyjnych cenach!

Wymieszaj to po równo i wsyp do muszli klozetowej. Po 30 minutach będzie unosił się z niej zapach czystości. Po osadach nie będzie śladu. Czyszczenie muszli klozetowej

Czy ocet zniszczy ręczniki podczas prania? Prawie każdy popełnia ten błąd przez co ręczników zaczynają się drzeć i się niszczą. Ocet - sprzymierzeniec czy wróg podczas prania ręczników?

Zakop to w ziemi przed posadzeniem pomidorów. Dzieki temu sadzonki będą miały mocniejsze łodygi i większe owoce. Domowy nawóz do sadzonek pomidorów

Dodaj do wiadra kilka kropel tego, a podłogi w końcu będą nabłyszczone. Sposób na mycie podłóg bez smug, zacieków i bez octu! Mycie paneli

Wiosną nie rozstaję się z tym. 2 łyżki dodane do wody sprawiają. że liście hortensji przestają żółknąć. Ten domowy nawóz do hortensji sprawia, że krzew jest w lepszej kondycji

Wraz z początkiem maja w menu MAX pojawiły się dobrze znane i lubiane pozycje w odświeżonych cenach – na każdą kieszeń i apetyt. W ramach promocji goście będą mogli zamówić klasycznego burgera Original z soczystą wołowiną lub jej roślinnym zamiennikiem - Plant Beef, chrupiącego Crispy Chicken ‘n’ Cheese z kurczakiem, roślinnego Plant Beef Burgera, czy Maxoumi z grillowanym serem za jedyne 20zł. A dla tych, którzy szukają czegoś mniejszego, ale równie satysfakcjonującego, MAX przygotował zestawy w cenie 15 zł. Cheeseburger + Chicken Jr z małymi frytkami i napojem lub dwa Cheeseburgery z dodatkami – to idealne rozwiązanie na szybki i sycący posiłek na mieście.

Wiosna w mieście nigdy nie smakowała tak dobrze!

MAX Premium Burgers to marka, która jako priorytety stawia najwyższą jakość i świetny smak. Wprowadzając do oferty opcje roślinne, MAX zyskał uznanie zarówno wśród wegetarian, jak i tych, którzy chcą zmniejszyć swój ślad węglowy, nie rezygnując przy tym z przyjemności jedzenia. Teraz – dzięki wiosennej promocji – każdy może spróbować tych propozycji bez obciążania portfela.

Promocja obowiązuje od 9 maja we wszystkich restauracjach MAX Premium Burgers w Polsce. To idealna okazja, by cieszyć się wiosną nie tylko w ruchu, ale też przy stole – z burgerem w dłoni.