Makijaż permanentny ust. Krok po kroku. Jak go wykonać?

Makijaż permanentny - co musisz o nim wiedzieć?

Kobiety coraz chętniej korzystają ze wszelkich zabiegów upiększających, a hitem ostatnich lat stał się makijaż permanentny. Dzięki niemu możemy uzyskać efekt trwałego makijażu, a sam zabieg nie jest mocno inwazyjny. Marzysz o makijażu permanentnym ust? Przeczytaj, jak wygląda zabieg, jak należy się do niego przygotować i jak przebiega proces gojenia.

Makijaż permanentny ust może poprawić zabarwienie warg, nadać im nieco ładniejszy kształt i symetrię. Jest on polecany szczególnie tym osobom, które posiadają słabo ukrwione usta i blade usta.

Makijaż permanentny ust - krok po kroku

Przed wizytą u kosmetyczki

Pamiętaj, że zabieg nie może być przeprowadzony podczas choroby i infekcji. Zaleca się również przyjmowanie leków antywirusowych chroniących przed opryszczką wargową. Kosmetolodzy rekomendują także, by przed zabiegiem natłuszczać i peelingować skórę usta.

Jak wygląda zabieg?

Na pierwszym etapie należy wybrać barwnik o odpowiednik kolorze, który będzie pasował do naszej cery, włosów, zębów itp. Następnie kosmetolog zaznacza kontur naszych ust jakie uzyskają one po zabiegu i aplikuje w to miejsce krem znieczulający. Sam zabieg polega na wprowadzeniu tuszu, a potem barwników pod skórę. Przypomina to wizytę w salonie tatuażu. Niestety, dla wielu osób zabieg ten jest dosyć bolesny i długi. Wizyta trwa bowiem nawet 2 godziny.

Regeneracja po zbiegu

Po zabiegu usta będą opuchnięte, a ich nowy kolor bardzo intensywny, jednak kiedy wszystko odpowiednio się zagoi, a skóra porządnie złuszczy otrzymamy efekt na jakim nam zależało. Czasem, niektóre osoby decydują się na delikatne uzupełnienie barwnika. W czasie gojenia się ust, tak jak przed zabiegiem, powinno się brać leki przeciw opryszczkowe, a skórę warg należy porządnie nawilżać. Po zabiegu unikaj kąpieli w basenie oraz wizyt na słońcu i w solarium.

Przeciwwskazania:

nowotwór

ciąża lub karmienie piersią

stany zapalne organizmu

skłonność do bliznowców

przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych

choroby krzepnięcia krwi

przyjmowanie sterydów

alergia na tusz

łuszczyca skóry

padaczka