Masz krótki czas, aby odżywić maliny po lecie. Zastosuj ten domowy nawóz, a maliny za rok będą dwa razy większe i soczyste. Czas na wrześniowy nawóz do malin

Wrzesień to kluczowy moment, aby odpowiednio przygotować maliny na zimę i zapewnić im obfite owocowanie w przyszłym sezonie.

Zrezygnuj z azotu na rzecz potasu i fosforu, które wzmocnią odporność krzewów, ochronią przed chorobami i zagwarantują bujny start wiosną.

Odkryj precyzyjny przepis na skuteczną jesienną odżywkę i dowiedz się, jak krok po kroku ją zastosować, by Twoje maliny zachwyciły plonami!

Czym nawozić maliny we wrześniu?

Wrzesień to kluczowy miesiąc w ogrodzie. Z jednej strony powoli kończy się okres wegetacji i wiele roślin zaczyna przygotowania do nadchodzącej zimy, a drugiej strony, we wrześniu rozpoczyna się wysiew poplonu i czas ostatniego nawożenia roślin wieloletnich. Jednym z krzewów owocowych, które wczesną jesienią wymagają zastosowania dawki nawozów są wieloletnie odmiany malin. Wrzesień to miesiąc, w którym zaleca się stosowanie regenerującej dawki nawozu. Podobnie, jak w przypadku wielu innych roślin, maliny we wrześniu nawozi się innymi odżywkami niż wiosną. Przede wszystkim ogranicza się stosowanie azotu w nawozach. Pierwiastek ten nie służy jesiennej pielęgnacji i zaburza naturalny cykl roślin. Azot w nawozach odpowiedzialny jest za przyrost masy zielonej, między innymi za rozrost liści i przedłużenie okresu wegetacji. Stosowanie azotu w jesiennych nawozach może zaburzyć cykl roślin i sprawić, że nie zdążą one przygotować się do zimy.

Wrześniowe nawożenie malin skupia się na dostarczaniu krzewom składników regenerujących i wzmacniających. To przede wszystkim potas i fosfor. Oba te pierwiastki wzmacniają układ odpornościowy roślin i chronią je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i atakami chorób grzybowych. Dodatkowo potas i fosfor wpływają na wygląd krzewów jesienią, a wiosną szybciej rozpoczynają okres wzrostu.

Do przygotowania tej odżywki będziemy potrzebować trzech głównych składników, które dostarczą potasu i fosforu, a także poprawią ogólną kondycję gleby. Na każde dziesięć metrów bieżących rzędu malin przygotuj około 5 kilogramów dobrze rozłożonego kompostu, który stanowi bazę odżywki, wzbogacając glebę w materię organiczną i mikroorganizmy. Następnie dodaj do kompostu 500 gramów mączki kostnej, będącej doskonałym, wolno uwalniającym się źródłem fosforu, niezbędnego dla rozwoju systemu korzeniowego i przyszłego kwitnienia. Na koniec, wsyp 200 gramów siarczanu potasu, który dostarczy malinom skoncentrowanego potasu, kluczowego dla ich odporności na mróz i tworzenia pąków kwiatowych. Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednolitą mieszankę. Odżywkę najlepiej aplikować wczesną jesienią, po zakończeniu zbiorów owoców, ale przed nadejściem pierwszych przymrozków, zazwyczaj w październiku. Rozsyp przygotowaną mieszankę równomiernie wokół podstawy krzewów malin, w pasie o szerokości około 30-40 centymetrów po obu stronach rzędu. Po rozsypaniu nawozu delikatnie go wymieszaj z wierzchnią warstwą gleby, używając grabi, starając się nie uszkodzić płytko położonych korzeni malin. Jeśli gleba jest sucha, po nawożeniu obficie podlej rośliny, aby składniki odżywcze mogły szybciej przeniknąć do strefy korzeniowej. Dzięki temu maliny będą miały czas na wchłonięcie składników przed nadejściem zimy.

Korzyści ze stosowania jesiennej odżywki

Stosowanie tej jesiennej odżywki przynosi szereg korzyści dla Twoich malin. Fosfor, dostarczany przez mączkę kostną, stymuluje rozwój silnego i zdrowego systemu korzeniowego, co jest fundamentem dla całej rośliny, zwłaszcza przed zimą. Lepszy system korzeniowy oznacza większą zdolność do pobierania wody i składników odżywczych w przyszłym sezonie. Potas z siarczanu potasu znacząco zwiększa odporność malin na niskie temperatury i choroby, przygotowując je na zimowe miesiące. Jest to również kluczowy pierwiastek dla prawidłowego tworzenia się pąków kwiatowych, co bezpośrednio przekłada się na obfitsze plony w kolejnym roku. Dodatek kompostu poprawia strukturę gleby, zwiększa jej zdolność do zatrzymywania wody i dostarcza mikroorganizmów, które wspierają zdrowie gleby i dostępność składników odżywczych. Dzięki tej odżywce maliny będą silniejsze, zdrowsze i gotowe do wydania smacznych owoców w przyszłym sezonie.

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