Czas sadzenia malin do gruntu. Jak to zrobić prawidłowo, aby za rok cieszyć się smakiem słodkich owoców?

Jesień to idealny moment na sadzenie malin, który zapewnia im doskonałe warunki do ukorzenienia przed nadejściem zimy, jednak należy unikać przymrozków.

Uniknij typowych błędów, takich jak zbyt głębokie sadzenie czy niewłaściwe stanowisko, by zapewnić obfite plony i zdrowy wzrost krzewów.

Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie gleby oraz wczesne przycięcie pędów – poznaj wszystkie sekrety udanej jesiennej uprawy malin!

Kiedy sadzić maliny do gruntu?

Wbrew pozorom jesień w ogrodzie to nie czas odpoczynku. To właśnie o tej porze roku należy zabezpieczyć rośliny na nadchodzącą zimą oraz przygotować je do kolejnego sezonu kwitnienia. Wiele krzewów i bylin sadzi się jesienią, aby wiosną były one już dobrze zakorzeniona i mogły kwitnąć. Tak jest między innymi w przypadku malinrt.. Znajomy ogrodnik zdradził mi, że jesień to doskonały miesiąc na sadzenie malin do gruntu. Temperatury nie są jeszcze bardzo niskie, a pogoda sprzyja hartowaniu się roślin. Dodatkowo wilgotna, jesienna gleba sprzyja dobremu ukorzenianiu się roślin. Ważnym elementem sadzenia malin jesienią jest sprawdzanie nocnej temperatury. Należy bowiem unikać przymrozków. Maliny lepiej jest posadzić zanim temperatury na dobre spadną poniżej zera. Eksperci wskazują, że ostatnim terminem na jesienne sadzenie malin jest przełom października oraz listopada. Decydując się na sadzenie krzaczków w tym terminie należy pamiętać o ich odpowiedniej ochronie. Najlepszym sposobem jest wyścielone podłoże, które zabezpieczy maliny przed mrozami. W tym celu wykorzystaj korę lub torf. To świetnie, naturalne ocieplacze, które dodatkowo zapobiegają utracie wody.

Jak sadzić maliny do gruntu? O tym zasadach nie zapominaj a krzaczki obrodzą w owoce

Zanim zaczniesz sadzić maliny do gruntu sprawdź glebę. Krzaczki malin ukorzeniają się dosyć płytko dlatego też ubogie i bardzo wilgotne gleby są dla nich nieodpowiednie. Unikaj sadzenia na bardzo wietrznych i nisko położonych stanowiskach. Warto również pamiętać, że malin nie powinno sadzić się na tych samych grządkach, na których wcześniej uprawiano truskawki lub ziemniaki. Maliny sadź w rozstawie 2,5-3,0 m między rzędami. Do wykopanego dołka włóż korzenie. Następnie delikatnie nie rozłóż i przysyp ziemią. Malin nie powinno się sadzić zbyt głęboko. Zakop je maksymalnie do wysokości trzeciego pędu licząc od dołu. Na koniec delikatnie ubij ziemię.

Aby zapewnić malinom najlepszy start, po posadzeniu warto pamiętać o kilku dodatkowych zabiegach. Tuż po zasadzeniu, pędy malin należy przyciąć na wysokość około 20-30 cm nad ziemią. Ten zabieg stymuluje krzew do wytwarzania silniejszych korzeni i liczniejszych pędów bocznych. Dodatkowo, jeśli sadzisz odmiany wymagające podpór, pomyśl o ich montażu już na etapie sadzenia, co ułatwi późniejszą pielęgnację i zapobiegnie łamaniu się obciążonych owocami pędów.

Poza unikaniem zbyt głębokiego sadzenia, są inne pułapki, na które początkujący ogrodnicy często wpadają. Jednym z nich jest niewłaściwe przygotowanie gleby – maliny preferują lekko kwaśne podłoże (pH 5,5-6,5), więc warto zbadać odczyn gleby i w razie potrzeby ją zakwasić lub zwapnować. Kolejny błąd to zaniedbanie odpowiedniego nawożenia startowego; choć jesienią nie potrzebują dużo azotu, warto wzbogacić glebę kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, by zapewnić im składniki odżywcze na wiosenny start.

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