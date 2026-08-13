Marokańscy ogrodnicy wskazali termin, w którym musisz zrobić to z krzewem malin. Jeden zły ruch, a w kolejnym sezonie nie będą owocowały. Jak ciąć maliny po owocowaniu?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-13 5:04

Koniec lata to czas, w którym przycina się wiele krzewów. Zabieg ten należy również wykonać na malinach po zakończonym owocowaniu. Cięcie malin w sierpniu to kluczowy zabieg, dzięki któremu krzew będzie lepiej rósł i nie zachoruje na niebezpieczną szarą pleśń. Nie wszyscy jednak wiedzą, że sierpniowe cięcie malin należy wykonać w odpowiedni sposób. Jeden błąd może sprawić, że maliny nie wyda owoców w kolejnym sezonie.

Dojrzałe maliny na krzewie. Na miniaturze dłoń w rękawicy tnie pędy sekatorem. O pielęgnacji malin przeczytasz w SE.
Autor: Getty Images Jesienne cięcie malin najlepiej przeprowadzić jeszcze przed nastaniem mrozów
  • Późne lato to kluczowy moment na przycinanie krzewów, który gwarantuje ich zdrowy wzrost i obfite plony, zapobiegając chorobom.
  • Maliny wymagają szczególnej uwagi w sierpniu; niewłaściwe cięcie może całkowicie pozbawić Cię owoców w przyszłym sezonie.
  • Dowiedz się, jak precyzyjnie usunąć zużyte pędy i które pozostawić, aby Twoje maliny owocowały jeszcze intensywniej w kolejnym roku!

Przycinanie krzewów pod koniec lata to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Usuwanie starych i chorych pędów oraz przerzedzanie korony krzewu sprawia, że roślina lepiej rośnie, ma więcej energii, a także nie choruje tak często. Tak zwane cięcie regeneracyjne pozwala na zewnętrzne wspomagania kondycji rośliny, uwalniając ją od niepotrzebnych pędów, a także przekwitłych kwiatostanów i starych owoców, w którym znajdować mogą się grzyby odpowiadające ze choroby. 

Sierpniowe cięcie malin - co musisz wiedzieć?

Jednym z krzewów owocowych, który wymaga sierpniowego cięcia jest malina. W zależności od odmiany wykonuje się jedno lub dwa cięcia w sezonie. Maliny letnie przycina się jedynie w sierpniu, zaś te owocujące jesienią tnie się wczesną wiosną i pod koniec lata. Marokańscy hodowcy malin zwracają uwagę, że największym błędem jest niedostosowanie cięcia do gatunku krzewu. Jeden błąd może sprawić bowiem, że malina nie wyda owoców. 

W zależności od gatunku i odmiany maliny owocują na pędach jednorocznych lu dwuletnich. Pędów, które wydawały w sezonie owoce należy się pozbyć. Stanowią one bowiem zagrożenie dla całego krzewu i zwiększają ryzyko chorób grzybowych. Dodatkowo, zbyt gęsty krzew ma ograniczony dostęp do powietrza, a także zużywa wodę i składniki odżywcze na utrzymanie niepotrzebnych pędów. 

Maliny jednoroczne najlepiej przycinać tuż po owocowaniu, czyli właśnie w sierpniu. 

Jak przycinać maliny w sierpniu?

Sierpniowe cięcie malin skupia się na usuwaniu starych, suchych oraz chorych pędów. To właśnie w nich mogą znajdować się zarodniki grzybów. Usunąć należy również pędy, na których w tym roku znajdowały się owoce. Rozpoznasz je po obecności suchych szypułek. Ważne, aby nie ucinać młodych, zielonych pędów i odrostów. W przypadku malin dwuletnich to na nich pojawią się owoce w kolejnym roku. Warto jednak dokładnie się przyglądać. Jeżeli nawet młode pędy zaczynają gnić i brązowieć należy je usunąć. 

Maliny jesienne również możesz przycinać w sierpniu. W ich przypadków nie pozbywaj się cały pędów, a jedynie skracaj te, które zaczynają wyrastać poza koronę krzewu. Podobnie, jak w przypadku malin letnich usuń pędy, na których były już w tym sezonie owoce. 

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cięcie malin