Utrzymanie czystości wody w basenie to podstawa zdrowia i komfortu, a profilaktyka to klucz do ograniczenia zanieczyszczeń.

Regularne czyszczenie filtrów, przykrywanie basenu i dbanie o higienę przed wejściem znacząco redukują ilość brudu.

Dowiedz się, jak przywrócić krystaliczną czystość wodzie w basenie, wykorzystując domowe sposoby, takie jak witamina C i soda oczyszczona.

Posiadanie basenu w ogrodzie to wielka frajda, ale i obowiązek. Regularna dbałość o czystość wody jest kluczowa dla naszego zdrowia i komfortu. Na szczęście utrzymanie jej w idealnym stanie wcale nie musi być trudne ani kosztowne.

Zacznij od podstaw, czyli jak zapobiegać zanieczyszczeniom

Zanim sięgniesz po środki czyszczące, upewnij się, że robisz wszystko, by ograniczyć powstawanie brudu. Profilaktyka to podstawa, a kilka prostych nawyków może zdziałać cuda.

Po pierwsze, regularnie czyść filtry pompy. To w nich zbiera się najwięcej zanieczyszczeń. Prosty domowy sposób to zanurzenie ich na kilka godzin w ciepłej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej, która pomoże pozbyć się zalegających bakterii.

Po drugie, zawsze przykrywaj basen po kąpieli. Specjalna folia lub plandeka to najlepsza ochrona przed liśćmi, kurzem, owadami i innymi zanieczyszczeniami, które wiatr może nanieść do wody.

Po trzecie, pamiętaj o prozaicznych, ale ważnych czynnościach. Opłucz stopy przed wejściem do basenu, aby nie wnosić do niego piasku i trawy. Warto też wiązać długie włosy – dzięki temu nie będą one zapychać filtrów.

Gdy woda już zmętniała – sięgnij do kuchennej szafki

Jeśli mimo starań woda straciła swoją przejrzystość, nie załamuj rąk. Z pomocą przychodzą produkty, które większość z nas ma w domu.

Jednym z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych sposobów jest zastosowanie witaminy C, czyli kwasu askorbinowego. To naturalny środek, który doskonale radzi sobie z usuwaniem z wody związków żelaza, będących główną przyczyną jej żółtawego lub brązowawego zmętnienia. Wystarczy wsypać około 60 gramów witaminy C na każdy metr sześcienny wody. Efekt będzie widoczny bardzo szybko, a co najważniejsze – unikniesz drażniącego, chemicznego zapachu.

Inną sprawdzoną metodą jest użycie sody oczyszczonej. Ten sposób wymaga jednak posiadania odkurzacza basenowego. Należy wymieszać około 5 kilogramów sody z wodą w basenie i poczekać, aż się rozpuści. Następnie trzeba dokładnie wyszorować dno i ściany, a powstały osad zebrać odkurzaczem. Woda po takim zabiegu odzyska krystaliczną czystość.

Dbanie o basen nie musi być uciążliwe. Dzięki tym prostym trikom możesz cieszyć się idealnie czystą wodą przez całe lato, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.