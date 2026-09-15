Masz w domu paprotkę? Jesienią zwróć szczególną uwagę na jeden detal

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-15 11:21

Paprotki potrafią pięknie ozdobić mieszkanie, jednak jesienią ich uprawa często wymaga zmiany nawyków. Krótsze dni, mniej słońca oraz start sezonu grzewczego wpływają na mikroklimat w naszych domach. Jeśli roślina, która latem cieszyła oko, nagle gubi liście lub zaczyna brązowieć, wcale nie musi to oznaczać najgorszego. Wystarczy przyjrzeć się jednemu, bardzo ważnemu aspektowi.

Ręce osoby przesadzającej paprotkę do nowej doniczki. O zasadach pielęgnacji jesienią przeczytasz na SE.
Autor: Elena Medoks/ Getty Images Przesadzanie paprotki nefrolepis
  • Jesienią warunki panujące w naszych domach zmieniają się tak drastycznie, że kondycja paprotki może ulec znacznemu pogorszeniu, nawet jeśli przez całe lato była bezproblemowa.
  • Kluczowym aspektem staje się jakość powietrza, zwłaszcza po uruchomieniu ogrzewania, dlatego warto na bieżąco monitorować zachowanie rośliny.
  • Usychające, brązowe fragmenty liści nie zawsze sugerują konieczność obfitszego podlewania – często winowajcą okazuje się samo miejsce, w którym postawiliśmy naszą paprotkę.
  • O tej porze roku należy także rozsądnie gospodarować wodą i sprawdzać wilgotność ziemi, bo zarówno przelanie, jak i zbytnie przesuszenie mogą okazać się dla rośliny zabójcze.

W okresie jesiennym szczególnie istotna staje się odpowiednia wilgotność otoczenia dla paproci. Kiedy uruchamiamy grzejniki, powietrze w domach i mieszkaniach staje się zdecydowanie bardziej suche i drażniące. Ponieważ te zielone ozdoby preferują środowisko o podwyższonej wilgotności, spadek nawilżenia szybko uwidacznia się w ich wyglądzie.

Jednym z najwcześniejszych objawów mogą być brązowiejące końcówki na liściach. Nie oznacza to jednak, że od razu musimy sięgać po konewkę z wodą. Winę za taki stan często ponosi zbyt suche powietrze, nieodpowiednio dobrane miejsce lub po prostu błędy w pielęgnacji. Bardzo rozsądnym rozwiązaniem jest zakup higrometru, dzięki któremu na bieżąco możemy weryfikować, czy nasze mieszkanie nie zamieniło się w zbyt suche środowisko dla roślin.

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Gdzie postawić paprotkę? Unikaj bezpośredniego sąsiedztwa grzejników

Gdy na zewnątrz robi się coraz chłodniej, mamy tendencję do przesuwania naszych domowych dżungli bliżej kaloryferów. W przypadku paprotek to fatalny pomysł. Ciepłe i przesuszone powietrze promieniujące w górę z grzejnika może tylko pogłębić problemy rośliny. Zdecydowanie rozsądniej jest poszukać jasnego kąta, z dala od bezpośredniego i silnego źródła ciepła. Równie niebezpieczne bywają nagłe spadki temperatur i zimne przeciągi.

Podczas jesiennych miesięcy opłaca się częściej weryfikować stan ziemi w doniczce. Choć paprocie przepadają za wilgotnym podłożem, absolutnie nie należy dopuszczać, by korzenie przez cały czas pływały w wodzie, co grozi ich gniciem.

Dostosuj częstotliwość podlewania paprotki do pory roku

Wraz z nadejściem nowej pory roku wyraźnie zmienia się też metabolizm i zapotrzebowanie na wodę u roślin. Jeżeli nasza paprotka znajduje się w nieco chłodniejszym pokoju, do którego dociera mniej promieni słonecznych, najprawdopodobniej będzie wymagała rzadszego nawadniania niż w trakcie upalnego lata. Najbardziej sprawdzoną metodą jest dotykowe kontrolowanie gleby, zamiast sztywnego trzymania się ustalonych dni podlewania. Niezwykle ważne jest również bieżące pozbywanie się zaschniętych pędów, co nie tylko poprawia estetykę, ale też kieruje życiową energię do zdrowych części.

Jak widać, jesienne miesiące wcale nie muszą być dramatyczne dla naszej paproci. Jeśli zadbamy o optymalną wilgotność, odsuniemy doniczkę od gorącego kaloryfera i będziemy na bieżąco weryfikować wilgotność gleby, roślina ma ogromne szanse na przetrwanie całej zimy w doskonałej formie.

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