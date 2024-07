Mattoni 1873 wprowadza na polski rynek syropy YO bez cukru

Dodaję 10 kropli do pralki zamiast płynu do płukania. Moje ubrania pięknie pachną i są miękkie jak nigdy wcześniej. Sposób na pachnące pranie

YO to najbardziej owocowe smaki syropów bez cukru, które potwierdzają, że dbając o redukcję kalorii, nie trzeba poświęcać doznań smakowych. Dlatego doskonale wpisują się w trendy, będąc odpowiedzią na potrzeby konsumentów poszukujących alternatyw dla tradycyjnych syropów.

Obecnie do wyboru są cztery warianty: kwiat czarnego bzu, malina, pomarańcza oraz cytryna z limonką. YO należy rozcieńczyć z wodą. Można to zrobić według indywidualnych preferencji bądź zgodnie z zaleceniami – wtedy na 1 część syropu przypadnie 8 części wody i tak przygotowany napój będzie miał zaledwie 2 kalorie w 100 ml! Warto wiedzieć, że syropy YO mają także wiele innych zastosowań. Z uwagi na smak i bezkaloryczność mogą być ciekawą alternatywą dla cukru. O ciekawe nuty smakowe wzbogacą herbatę, napoje, koktajle, można je także dodać do porannej owsianki, naleśników, gofrów i wszelkiego rodzaju deserów czy lodów. Na uwagę zasługuje także zapobiegająca kapaniu zakrętka typu „no mess” – nigdy więcej lepkich palców, a wygodna butelka PET o pojemności 700 ml w pełni nadaje się do recyklingu.

Każdy łyk YO pozwala zanurzyć się w kolorowym, soczystym i orzeźwiającym świecie owoców. Sprawdź sam/a i przekonaj się, że można na co dzień cieszyć się smakiem ulubionego syropu i nie liczyć kalorii!

Marka YO narodziła się w Austrii w 1958 roku. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwy producenta, czyli firmy „Ybbstaler Obstverwertung”, która w języku niemieckim oznacza „zakład przetwórstwa owoców w dolinie rzeki Ybbs”. W ciągu ponad 60 lat obecności na wielu europejskich rynkach, ugruntowała swoją pozycję, nieustannie podążając za zmieniającymi się trendami i potrzebami konsumentów. Oni zaś obecnie chcą dalej cieszyć się doskonałym smakiem owoców, łącząc to jednocześnie ze świadomym zdrowym odżywianiem. Dlatego właśnie do kultowych już syropów YO dołączyły cztery unikalne propozycje bez cukru. Na polski rynek, jako wyłączny dystrybutor, wprowadza je firma Mattoni 1873, która od ponad 150 lat słynie z wydobycia i rozlewu wody.

