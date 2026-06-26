Męczą cię pytania o drugie dziecko? Sprawdź, jak radzić sobie z presją otoczenia

Julia Mościńska
Julia Mościńska
Redakcja se.pl
2026-06-26 6:33

Rodzinne obiadki rzadko obywają się bez niewygodnych pytań o braciszka lub siostrzyczkę dla naszego jedynaka. Zwykle z grzeczności uśmiechamy się pod nosem i nerwowo tłumaczymy nasze życiowe wybory przy wspólnym stole. Skuteczne ucięcie takich uwag wymaga jednak zupełnie innego podejścia, które wreszcie da nam upragniony spokój.

Matka z córką, jedynaczką, leżą na łóżku i czytają książkę. Mama trzyma rękę dziecka i uśmiecha się, patrząc na córkę. Dziewczynka w białej koszulce i z włosami związanymi w dwa kucyki, zjada przekąskę. Na naszym portalu znajdziesz porady, jak radzić sobie z presją dotyczącą posiadania kolejnych dzieci.
Autor: undrey/ Getty Images Czy naprawdę trzeba być idealnym rodzicem, by dobrze wychować dziecko?
  • Jak podaje czasopismo Social Media + Society, silna presja otoczenia wpędza rodziców jedynaków w ogromne poczucie winy
  • Badania potwierdzają, że wychowywanie dwójki maluchów wiąże się ze znacznie wyższym poziomem stresu u matki
  • Świadome poprzestanie na jednym dziecku to bardzo rozsądny krok chroniący codzienne zdrowie psychiczne i domowy budżet
  • Zwykła zmiana tematu podczas rodzinnego obiadu to najprostsza metoda na uniknięcie nerwowej dyskusji o kolejnej ciąży
  • Według portalu MedicalNewsToday przypisywanie jedynakom skłonności do narcyzmu nie ma żadnego poparcia w rzeczywistości
Jak chronić dzieci przed promieniowaniem UV? Plac Zabaw odc. 11

Dlaczego rodzina pyta o drugie dziecko? Tłumaczymy powody

Kiedy masz już jedno dziecko i czujesz, że twoja rodzina jest kompletna, ciągłe pytania o kolejnego malucha mogą mocno psuć nastrój. Rodzice jedynaków często czują się wyobcowani, bo otoczenie zupełnie nie rozumie ich świadomej decyzji. Nierzadko słyszą złośliwe komentarze, że są po prostu egoistami, którzy nie chcą dać swojemu dziecku brata lub siostry.

Jak czytamy na łamach czasopisma Social Media + Society, społeczna presja wokół posiadania tylko jednego dziecka jest wciąż bardzo silna. Ludzie powielają utarte schematy i nie zdają sobie sprawy, że wpędzają młodych rodziców w ogromne poczucie winy. Dlatego tak wiele mam szuka wsparcia na grupach internetowych, by po prostu porozmawiać z kimś w podobnej sytuacji i zrzucić z siebie ten ciężar.

Mity o jedynakach. Z jakimi opiniami najczęściej się spotkasz?

Babcie i ciocie na niedzielnym obiedzie lubią rzucać argumentami, które mają cię przekonać do kolejnej ciąży. Według portalu MedicalNewsToday do najczęstszych, choć całkowicie nieprawdziwych opinii o jedynakach należą:

  • rozpieszczenie i skupienie wyłącznie na sobie
  • skłonność do egoizmu oraz narcyzmu
  • poważne braki w umiejętnościach społecznych
  • ciągłe poczucie samotności z powodu braku rodzeństwa

Na szczęście współczesne badania naukowców całkowicie obalają te mity. Nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to, że bycie jedynakiem w jakikolwiek sposób psuje charakter czy zachowanie malucha, więc śmiało możesz puścić te wszystkie uszczypliwe uwagi mimo uszu.

Przeczytaj także:
Największe noworodki urodzone siłami natury. Zwykle niemowlę waży tyle w okolic…

Większy stres przy dwójce dzieci. Jak rośnie zmęczenie mam?

Warto pamiętać, że poprzestanie na jednym dziecku to często bardzo rozsądny krok z punktu widzenia zdrowia psychicznego. Wychowanie dwójki to potężne wyzwanie, które pochłania znacznie więcej czasu, pieniędzy i codziennej energii matki. Z tego powodu tak wiele kobiet czuje ogromne zmęczenie i ma poczucie utraty swojej osobistej wolności.

Jak pokazuje badanie opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Psychology, poziom stresu u kobiet wychowujących dwójkę dzieci jest zdecydowanie wyższy niż u mam jedynaków. Wynika to w dużej mierze z ogromnej presji finansowej, zwłaszcza gdy maluchy zaczynają chodzić do żłobka czy przedszkola. Brak drugiego dziecka pozwala po prostu złapać oddech i uniknąć wielu codziennych nerwów związanych z domowym budżetem.

Jak odpowiadać na pytania o kolejne dziecko? Gotowe pomysły

Kiedy temat drugiej ciąży znowu wraca przy rodzinnym stole, dobrym pomysłem może być szybkie ucięcie tej niewygodnej dyskusji. Według serwisu Mayo Clinic Press na początku warto założyć, że bliscy mają dobre intencje i po prostu są ciekawi twojego życia, co pozwala zareagować bez niepotrzebnej złości. Możesz łagodnie zmienić temat, pytając na przykład o nowe plany wakacyjne kogoś z rodziny lub chwaląc smaczne jedzenie. Jeśli to nie zadziała, jasne postawienie granic i odmowa rozmowy na ten konkretny temat będzie dla ciebie najlepszym wyjściem. Pamiętaj, że masz pełne prawo chronić swój spokój i decydować o własnym życiu bez ciągłego tłumaczenia się z tego przed całą rodziną.

memy o ojcach
Galeria zdjęć 12

Źródła:

Mayo Clinic Press — “How to take care of yourself when you’re visiting family”

Social Media + Society (SAGE Journals): Khen Ya’ari, Daphna Yeshua-Katz, Dorit Segal Engelchin (2023), “The Dark Side of Online Support Groups: Conflictual Experiences in Single-Child Parents’ Facebook Groups”

Medical News Today — “Only child syndrome: Is it real?”

Frontiers in Psychology — “Assessing Mothers’ Parenting Stress: Differences Between One- and Two-Child Families in China”

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIECKO
WYCHOWANIE
RODZICIELSTWO