Międzynarodowy Dzień Kawy z Żabką – dziś to największa sieć kawiarni w Polsce!

Badania dowodzą, że umiarkowane spożycie kofeiny (do 400 mg dziennie) może być dla nas korzystne.1 Kofeina wpływa na organizm na różne sposoby: stymuluje układ nerwowy, dzięki czemu może wzmagać czujność i uwagę. To dzięki niej kawa przydaje się, gdy potrzebujemy lepszej koncentracji – za kierownicą, podczas nauki czy pracy na nocną zmianę.

Klienci Żabki przyzwyczaili się już, że w każdym sklepie sieci w całej Polsce zakupić można kawę w trzech pojemnościach: 200 ml i 400 ml oraz espresso – 80 ml. Najpopularniejszą kawą kupowaną w sklepach z zielonym logo jest ta z mlekiem. Latem z kolei klienci często kupują kawy chłodzone.

Żabka na bieżąco rozwija ofertę napojów ciepłych – aktualnie w ramach Żabka Menu obowiązuje nowa akcja promocyjna: „Dobierz dowolną kawę za 5 zł, przy jednoczesnym zakupie panini, tosta lub dowolnej kanapki Tomcio Paluch” (10.09-07.10). Dodatkowo w ramach akcji Meal Deal można skorzystać z oferty „Croissant + kawa za 10,50 zł” (24.09-21.10).

Kawa, która zachwyca – włoska receptura i gwarancja jakości

Kawa dostępna w Żabce to 100% Arabica. Sieć dba o jej wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz identyczny, pyszny smak w każdej z blisko 11 800 placówek. Doskonały aromat zawdzięcza odpowiednio dobranemu sposobowi palenia, które odbywa się we Włoszech, w najstarszej w Europie profesjonalnej palarni Julius Meinl, obecnej na rynku od ponad 160 lat. Kawa oferowana w asortymencie gastronomicznym Żabki posiada certyfikat Rainforest Alliance (RFA).

– Kawa to dziś jeden z najpopularniejszych produktów w ofercie Żabki, dlatego dbamy o to by spełniała najwyższe standardy jakości i smaku. Dzięki ścisłej współpracy z naszym dostawcą oraz rygorystycznym procesom kontroli możemy mieć pewność, że klienci w każdym z naszych sklepów otrzymają produkt o wysokiej jakości. Co więcej, dzięki naszej skali operacyjnej jesteśmy dziś największą siecią kawiarni w Polsce – mówi Marta Urbaniak, Director of Quality and Environmental Management Department, Żabka Polska.

– Kawa to uniwersalny język spotkań i emocji, którym Julius Meinl od ponad 160 lat jednoczy ludzi na całym świecie. Cieszymy się, że możemy wspólnie z Żabką świętować Międzynarodowy Dzień Kawy, który na świecie obchodzony jest aż dwukrotnie, 29 września i 1 października. Kawa od zawsze była nieodłącznym elementem spotkań, budowania relacji i codziennych chwil wytchnienia. W tym wyjątkowym dniu jeszcze mocniej dostrzegamy jej znaczenie, zarówno jako napoju, jak i symbolu więzi międzyludzkich – mówi Marta Słomińska, Marketing Manager w Julius Meinl Polska.

Kawonament i Karta na Kawę

W celu zapewnienia klientom jeszcze większej wygody, Żabka oferuje im w aplikacji Żappka tzw. kawonament, gdzie w atrakcyjnej cenie mogą kupić pakiet kaw.

Sieć wprowadziła również kartę podarunkową na kawę, którą można sprezentować bliskiej osobie. Karta Na Kawę to gratka dla miłośników kawy, herbaty i słodkich muffinów. Można ją wielokrotnie zasilać wybraną kwotą, nie mniejszą niż 20 zł i korzystać z niej przez rok od ostatniego doładowania.

Kartę podarunkową można zakupić i doładować w każdym sklepie Żabka. Do 28 października obowiązuje promocja – wystarczy przy zakupie karty okazać pracownikowi sklepu swój kod QR w aplikacji Żappka, doładować Kartę Na Kawę za min. 30 zł i otrzymać kupon promocyjny na małą kawę za 1 żappsa.

