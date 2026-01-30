Międzynarodowy Dzień Rogalika. Czy Polacy pokochali te pyszne słodkości?

Dane rynkowe za okres 12 miesięcy, wskazują na bardzo dobrą kondycję segmentu rogalików w Polsce. Osiągnięcie poziomu sprzedaży przekraczającego 562,4 mln zł idzie w parze z wyraźnym wzrostem wolumenu, który wyniósł 5,3% rok do roku2. Przyczyniają się do tego innowacje produktowe, które wpływają na zwiększenie częstotliwości zakupów oraz rosnącą bazę konsumentów.

Mondelez Polska jako największy gracz w tym segmencie i producent tak rozpoznawalnych marek jak 7Days oraz Milka Choco Croissant, obserwuje stabilny popyt i umacnia swoją pozycję, mimo zmiennej sytuacji rynkowej.

Analizując nawyki Polaków, widzimy, że pakowany rogalik stał się synonimem przekąski on-the-go, która idealnie wpisuje się we współczesne tempo życia, a najczęściej wybierają go osoby w wieku od 25 do 44 lat. Rogaliki to nie tylko wygodna przekąska na drogę, ale i chwila przyjemności, na którą pozwalamy sobie w zabieganym dniu. Nasze marki nieustannie rozwijają segment rogalików wprowadzając nowości, tworząc wyróżniające się kampanie oraz innowacyjne mechanizmy promocyjne – mówi Vira Ponomarenko, dyrektorka marketingu Mondelez w Polsce i krajach bałtyckich.

Bezkonkurencyjna klasyka

W zestawieniach sprzedażowych, marek takich jak 7Days, bezapelacyjnie królują warianty czekoladowe. Potwierdza to, że w segmencie wypiekanych przekąsek wygrywa przywiązanie do tradycyjnych smaków.

Ewolucja preferencji smakowych Polaków pokazuje, że mimo dużej otwartości na rynkowe nowości, fundamentem kategorii pozostaje klasyka. Choć na rynku regularnie pojawiają się nowe propozycje, rynek weryfikuje ich trwałość. Przykładem może być fala popularności nadzień pistacjowych, która po początkowym zainteresowaniu szybko ustąpiła miejsca sprawdzonym rozwiązaniom – dodaje Beata Antos, brand manager Pastry w firmie Mondelez.

Austriackie korzenie współczesnego croissanta

Choć dziś croissant jest kojarzony głównie z Francją, jego historia zaczęła się w XVII-wiecznym Wiedniu od gęstszych i wypełnionych orzechami rogalików „kipferl”. Do Francji rogaliki trafiły pod koniec XVIII wieku, jednak przełom nastąpił w 1915 roku, gdy Sylvain Claudius Goy opublikował pierwszy przepis na wersję z ciasta drożdżowo-maślanego. Rogaliki stały się ulubionym przysmakiem na całym świecie, spożywanym na śniadanie jako przekąska oraz jako przysmak w chwili relaksu. Mondelez każdego dnia dostarcza tę przyjemność milionom ludzi, odkąd ten tradycyjny produkt opakowany został w nowoczesną formę wypieku, który można zabrać ze sobą wszędzie.