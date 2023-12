Mieszam 5 łyżek z wodą i zapiekam w opiekaczu. Wyczyści każdy brud i spaleniznę, a nie porysuje teflonowej powierzchni. Sposób na czyszczenie elektrycznego opiekacza

Quiz o przysłowiach. Polacy często je przekręcają. A Ty wiesz, jak dokładnie brzmią i co oznaczają?

Wsypuje kilka łyżek do wody i włączam opiekacz elektryczny. Jest idealnie doczyszczony

Jak powinno się prawidłowo czyścić elektryczny opiekacz? Czyszczenie tosterów oraz grilli elektrycznych nie jest łatwe. Nie można ich włożyć pod bieżącą wodę lub do zmywarki, a szorowanie ostrymi krawędziami może uszkodzić teflonową powłokę i sprawić, że urządzenie szybciej się zepsuje. Zatem czy można doczyścić eklektyczny opiekacz? Tak i jest to banalnie proste. Wystarczy sięgnąć po domowe sposoby, które bezpieczne dla urządzenie, a przy tym zabójcze dla brudu. Korzystam z tych trików za każdym razem, gdy sięgam po opiekacz. Dzięki temu moje urządzenie po skończonym użytkowaniu zawsze jest czyste. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą:

1 łyżkę sody oczyszczonej,

4 łyżki mąki ziemniaczanej,

0,5 szklanki wody,

Powinna powstać gęsta papka, którą należy przełożyć do opiekacza. Urządzenie możesz włączyć na niską temperaturę i poczekać aż mieszanka delikatnie się przypiecze. Po wszystkim wyjmij powstały "pergamin" z urządzenia. Zbierze on wraz ze sobą brud i spalenizną z opiekacza, a urządzenie będzie doczyszczone. Bez wody, bez sztucznych detergentów oraz, co najważniejsze, w bezpieczny dla teflonowej powłoki sposób.

